В мае Гудвин пообещал в Twitter, что съест свою книгу о Brexit, если лейбористы наберут хотя бы 38% голосов. После объявления результатов выборов, на которых лейбористы получили поддержку 40% избирателей, пользователи напомнили Гудвину о его словах.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.