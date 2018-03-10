201

В мае Гудвин пообещал в Twitter, что съест свою книгу о Brexit, если лейбористы наберут хотя бы 38% голосов. После объявления результатов выборов, на которых лейбористы получили поддержку 40% избирателей, пользователи напомнили Гудвину о его словах.