В Умани, где паломники-хасиды празднуют Новый год, неспокойно: в 60 метрах от могилы цадика Нахмана произошел пожар, рядом с жильем хасидов прогремел взрыв, а местное население спешит заработать на иностранцах.
Хасиды в Умани привязали лошадь к автомобилю BMW-X5 и на скорости тянули ее по дороге. Инцидент произошел в четверг, 13 апреля на трассе Гереженовка-Умань. Свидетели того, что за машиной тянется лошадь вызвали полицию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".