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    хасиды

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.
    Умань хасидская, новогодняя: взрыв, пожар и поборы
    16:34 21.09.2017
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    В Умани, где паломники-хасиды празднуют Новый год, неспокойно: в 60 метрах от могилы цадика Нахмана произошел пожар, рядом с жильем хасидов прогремел взрыв, а местное население спешит заработать на иностранцах.
    В месте массового пребывания хасидов в Умани произошел взрыв
    В месте массового пребывания хасидов в Умани произошел взрыв 
    10:17 21.09.2017
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    Израильский подросток пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Умани, взрыв произошел неподалеку от массового пребывания паломников-хасидов.
    Уманские хасиды привязали лошадь к автомобилю и на скорости тянули по трассе
    Уманские хасиды привязали лошадь к BMW-X5 и на скорости тянули по трассе 
    15:49 14.04.2017
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    Хасиды в Умани привязали лошадь к автомобилю BMW-X5 и на скорости тянули ее по дороге. Инцидент произошел в четверг, 13 апреля на трассе Гереженовка-Умань. Свидетели того, что за машиной тянется лошадь вызвали полицию.
    Хасид. Архивное фото
    В Умани хасиды начали празднование иудейского Нового года
    21:02 02.10.2016
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    С вечера 2 октября и в течение следующего дня иудеи всего мира отмечают 5777-й Новый год. В Умань по состоянию на 30 сентября прибыло около 19 тысяч паломников-хасидов.
    Хасиды празднуют Новый год в Умани
    Хасиды празднуют Новый год в Умани 
    22:04 13.09.2015
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    В Умань для празднования еврейского Нового года прибыло около 26 000 хасидов-паломников. Повсюду на улицах города размещены вывески на иврите, также установлены палатки с кошерной пищей.
    Празднование в Умани иудейского нового года Рош Ха-Шана
    В Умани собрались около 26 тыс хасидов - СМИ
    17:35 13.09.2015
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    Правопорядок в Умани обеспечат 15 израильских полицейских, которые будут работать совместно с украинской милицией, а также сводный отряд правоохранителей Черкасской области.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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