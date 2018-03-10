наверх
10.03.201809:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    празднование

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 57
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Цветы. Архивное фото
    8 марта: праздновать или нет? Дискуссия в соцсетях
    16:53 07.03.2018
    2358
    Международный женский день – праздник на грани исчезновения. После попыток Института нацпамяти упразднить его, 8 марта предложили сделать просто рабочим днем. Что думают о нем украинцы?
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Соцсети о 23 февраля: от традиций невозможно избавиться
    14:56 23.02.2018
    2355
    На календаре опять 23 февраля, а в соцсетях – очередные дебаты на тему: праздновать или нет… Однако в нынешнем году эта дата стала поводом для еще одного, весьма примечательного, но абсолютно неожиданного обсуждения.
    Ольга Полякова отпраздновала Рождество в теплых краях
    Украинские звезды на Рождество: пляжи, концерты и сладкая вата 
    13:55 08.01.2018
    977
    Украинские звезды показали в социальных сетях, как и где отпраздновали Рождество. Кто-то из них встретил Рождество в теплых краях, а кто-то - в теплом семейном кругу.
    Гигантский дидух установили в центре Львова. Видео
    Гигантский дидух установили в центре Львова 
    02:28 07.01.2018
    122
    Во Львове с колядами и поздравлениями установили городской дидух. В культурной столице Западной Украины уже традиционно около десятка лет, этот символ достатка и рода выносят перед гарнизонным храмом Петра и Павла целой общиной.
    Новый год в Ужгороде
    Закарпатье оккупировали граждане ЕС – спецкор
    11:58 04.01.2018
    734
    К новогодним праздникам на Закарпатье основали новый фестиваль – Первый Закарпатский фестиваль пряников, так как здесь пряник считается одним из символов новогодних праздников, сообщила спецкор.
    Оригинальный способ сплочения коллектива, или Корпоратив по-китайски. Видео
    Вирусное видео сплочения коллектива, или Корпоратив по-китайски 
    13:06 20.12.2017
    599
    Необычно отпраздновал свою 14-ю годовщину китайский салон красоты - работниц заставили стать на сцене на колени и бить друг друга по лицу, чтобы они "стали более мотивированными".
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    Митрополит Антоний: все, что происходит с людьми – ради спасения
    16:16 21.09.2017
    268
    В связи с празднованием Рождества Пресвятой Богородицы митрополит Антоний (Паканич) отметил, что все происходящее с людьми – ради их спасения: и доброе, и плохое, и радостное, и тягостное.
    Репетиция парада ко Дню Независимости Украины
    Куда пойти, куда податься? Программа праздника в разных городах Украины
    14:21 23.08.2017
    393День Независимости и взрыв в центре Киева
    С 22 августа в Киеве все желающие смогут посмотреть выставку военной техники, которую разместили на территории от Майдана Незалежности до Европейской площади. Треть экспонатов будет представлять собой совершенно новую технику, которая еще не демонстрировалась в Украине.
    В Киеве отметили 110-летие командира УПА Романа Шухевича
    В Киеве отметили 110-летие командира УПА Романа Шухевича 
    20:29 30.06.2017
    614
    В Киеве состоялись мероприятия к 110-й годовщине со дня рождения командира УПА Романа Шухевича. В рамках мероприятия прошли выставка оружия и военной форменной одежды времен УПА, ярмарка и концерт.
    Бортник: украинские власти 9 мая попытались сломить общественное сознание. Видео
    Бортник: власти 9 мая пытались сломить общественное сознание 
    22:16 12.05.2017
    1093Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что в стране происходит попытка сломить общественное сознание, "подменить в нем День Победы – 9 мая – 8-ым мая, Днем памяти и примирения".
    Дмитрий Полонский
    Власти Крыма зовут украинцев на парад Победы 9 мая
    15:46 05.05.2017
    659Мероприятия в честь 9 мая в Украине
    По словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, Крым открыт для соотечественников и "никогда свои границы закрывать не будет".
    В Киеве празднуют Пасху
    Православные верующие празднуют Антипасху
    00:39 23.04.2017
    814
    В православном мире Антипасха празднуется так же торжественно, как и сама Пасха, с пением пасхального канона и всеми особенностями пасхального богослужения.
    В Тайланде отмечают Новый год
    В Тайланде отмечают Новый год 
    05:46 16.04.2017
    109
    По традиции тайцы выходят на улицы, прихватив с собой пару ведер воды, и поливают всех подряд, кого только встретят. Когда к празднику подключаются слоны, всё превращается в настоящую водяную битву.
    Буддийский праздник Макха Буча в Таиланде. Видео
    Буддийский праздник Макха Буча в Таиланде 
    05:43 12.02.2017
    122
    Праздничная церемония проходит следующим образом: буддисты три раза обходят алтарь по часовой стрелке, держа в руках зажжённые свечи. Главная цель праздника — не искупление грехов, а очищение своего разума и просветление.
    Полиция Украины
    Полиция отменила праздничные мероприятия в Киеве 7 ноября
    18:24 06.11.2016
    1432День полиции: успех или провал?
    В понедельник, 7 ноября, на Софиевской площади в Киеве должны были пройти праздничные мероприятия, посвященные годовщине работы Национальной полиции Украины.
    Хасид. Архивное фото
    В Умани хасиды начали празднование иудейского Нового года
    21:02 02.10.2016
    601
    С вечера 2 октября и в течение следующего дня иудеи всего мира отмечают 5777-й Новый год. В Умань по состоянию на 30 сентября прибыло около 19 тысяч паломников-хасидов.
    Празднование Дня Европы в Киеве
    В Киеве 21-22 мая состоится празднование Дня Европы
    21:18 15.05.2016
    654
    Представители европейских государств представят интерактивные и творческие проекты от посольств и национальных культурных центров. Также киевляне и гости города смогут посетить Фестиваль уличной музыки Street Music Day.
    Празднование Дня Победы в Одессе
    День Победы. Посткриптум
    18:31 10.05.2016
    2983День Памяти и День Победы в Украине
    Молчаливое большинство воспользовалось 9 мая шансом выразить свой протест против навязываемой украинской властью идеологии ненависти, попыталось отстоять символы Победы в Великой Отечественной войне. Власть сделала выводы.
    Акция Бессмертный полк в Киеве
    Обзор соцсетей: как прошла акция "Бессмертный полк" в Украине
    17:08 10.05.2016
    2599День Памяти и День Победы в Украине
    День Победы минул неспокойно. По всей Украине прокатилась волна мелких потасовок – в том числе кровавых. Не обошлось без противостояния и во время столичного шествия "Бессмертного полка". Что пишут о минувшем празднике украинцы в соцсетях?
    Трептов-парк в Берлине
    "Ночные волки" у памятника Воину-освободителю в Берлине 
    04:49 10.05.2016
    746День Памяти и День Победы в Украине
    День Победы отмечают у памятника Воину-освободителю в Берлине. В понедельник в Трептов-парк пришла самая разнообразная публика - от дипломатов и русскоязычных эмигрантов до участников байкерского клуба "Ночные волки".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Цветы. Архивное фото
    8 марта: праздновать или нет? Дискуссия в соцсетях
    16:53 07.03.2018
    2358
    Международный женский день – праздник на грани исчезновения. После попыток Института нацпамяти упразднить его, 8 марта предложили сделать просто рабочим днем. Что думают о нем украинцы?
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Соцсети о 23 февраля: от традиций невозможно избавиться
    14:56 23.02.2018
    2355
    На календаре опять 23 февраля, а в соцсетях – очередные дебаты на тему: праздновать или нет… Однако в нынешнем году эта дата стала поводом для еще одного, весьма примечательного, но абсолютно неожиданного обсуждения.
    Все теги

    Персоны

    Организации