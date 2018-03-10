На календаре опять 23 февраля, а в соцсетях – очередные дебаты на тему: праздновать или нет… Однако в нынешнем году эта дата стала поводом для еще одного, весьма примечательного, но абсолютно неожиданного обсуждения.
Во Львове с колядами и поздравлениями установили городской дидух. В культурной столице Западной Украины уже традиционно около десятка лет, этот символ достатка и рода выносят перед гарнизонным храмом Петра и Павла целой общиной.
С 22 августа в Киеве все желающие смогут посмотреть выставку военной техники, которую разместили на территории от Майдана Незалежности до Европейской площади. Треть экспонатов будет представлять собой совершенно новую технику, которая еще не демонстрировалась в Украине.
Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что в стране происходит попытка сломить общественное сознание, "подменить в нем День Победы – 9 мая – 8-ым мая, Днем памяти и примирения".
Праздничная церемония проходит следующим образом: буддисты три раза обходят алтарь по часовой стрелке, держа в руках зажжённые свечи. Главная цель праздника — не искупление грехов, а очищение своего разума и просветление.
Представители европейских государств представят интерактивные и творческие проекты от посольств и национальных культурных центров.
Также киевляне и гости города смогут посетить Фестиваль уличной музыки Street Music Day.
Молчаливое большинство воспользовалось 9 мая шансом выразить свой протест против навязываемой украинской властью идеологии ненависти, попыталось отстоять символы Победы в Великой Отечественной войне. Власть сделала выводы.
День Победы минул неспокойно. По всей Украине прокатилась волна мелких потасовок – в том числе кровавых. Не обошлось без противостояния и во время столичного шествия "Бессмертного полка". Что пишут о минувшем празднике украинцы в соцсетях?
День Победы отмечают у памятника Воину-освободителю в Берлине. В понедельник в Трептов-парк пришла самая разнообразная публика - от дипломатов и русскоязычных эмигрантов до участников байкерского клуба "Ночные волки".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
На календаре опять 23 февраля, а в соцсетях – очередные дебаты на тему: праздновать или нет… Однако в нынешнем году эта дата стала поводом для еще одного, весьма примечательного, но абсолютно неожиданного обсуждения.
Во Львове с колядами и поздравлениями установили городской дидух. В культурной столице Западной Украины уже традиционно около десятка лет, этот символ достатка и рода выносят перед гарнизонным храмом Петра и Павла целой общиной.
День Победы отмечают у памятника Воину-освободителю в Берлине. В понедельник в Трептов-парк пришла самая разнообразная публика - от дипломатов и русскоязычных эмигрантов до участников байкерского клуба "Ночные волки".
В субботу, 16 мая, Киев отмечает День Европы. Мероприятия по этому поводу проходят на Михайловской площади столицы, где идет концертная программа европейской и украинской хоровой и инструментальной музыки.
Празднование Дня Победы в Украине в разных городах объединили два момента – дождь и тревожное ожидание провокаций. Несмотря на опасения, до серьезных столкновений не дошло, хотя не обошлось и без "кефирных атак".
Во Львове с колядами и поздравлениями установили городской дидух. В культурной столице Западной Украины уже традиционно около десятка лет, этот символ достатка и рода выносят перед гарнизонным храмом Петра и Павла целой общиной.
Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что в стране происходит попытка сломить общественное сознание, "подменить в нем День Победы – 9 мая – 8-ым мая, Днем памяти и примирения".
Праздничная церемония проходит следующим образом: буддисты три раза обходят алтарь по часовой стрелке, держа в руках зажжённые свечи. Главная цель праздника — не искупление грехов, а очищение своего разума и просветление.
В День Вооруженных Сил Украины одесситы смогли подняться на борт фрегата "Гетмана Сагайдачного", расположившегося на морском вокзале Одессы. Также была оборудована площадка на одесском морвокзале, где посетителям продемонстрировали образцы военной техники.
Согласно информации, утром 9 мая колонна реконструкторов из одесского автоклуба и байкеров в честь Дня Победы начала марш на площади 10 Апреля в Одессе. На ретро-автомобилях торжественно провезли одесских ветеранов.
Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии принятия военной присяги новобранцами отдельного президентского полка в Киеве заявил, что в украинском календаре 9 мая есть и навсегда останется Днем Победы.
Вьетнам отмечает 40-ю годовщину освобождения Сайгона, а ныне - Хошимина - и окончание войны красочным парадом, сообщает Euronews. Политическое и военное руководство страны приняло участие в праздничных мероприятиях.