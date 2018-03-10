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    Рош Ха-Шана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Хасиды в Умани
    Шок. Что сделали хасиды с Уманью после своего нашествия 
    15:48 25.09.2017
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    Празднование Рош-Ха-Шана завершилось и хасиды покидают Умань. Они оставили после себя горы мусора по всему городу.
    Хасиды в Умани
    Хасиды "оккупировали" Умань. Как выживает город 
    16:32 22.09.2017
    834
    Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.
    Рош а-Шана-2017
    Обратная сторона праздника: как выживает Умань во время хасидов
    09:40 22.09.2017
    3124
    Жизнь города на период паломничества замирает и вертится только вокруг хасидов. Например, если Вы о чем-то договаривались заранее, стоит быть готовым к фразе: "Все будет, но только после хасидов".
    Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.
    Умань хасидская, новогодняя: взрыв, пожар и поборы
    16:34 21.09.2017
    850
    В Умани, где паломники-хасиды празднуют Новый год, неспокойно: в 60 метрах от могилы цадика Нахмана произошел пожар, рядом с жильем хасидов прогремел взрыв, а местное население спешит заработать на иностранцах.
    Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана
    Рош ха-Шана (Еврейский Новый год). Справка
    05:26 20.09.2017
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    Рош ха-Шана празднуется в течение двух дней, которые носят название "йом-ха-арихта" ("один длинный день"), и в это время запрещена любая работа, кроме приготовления еды.
    Рош а-Шана-2017
    Более 21 тыс хасидов приехали в Умань на иудейский Новый год
    13:37 19.09.2017
    184
    В полиции сообщили, в Умань на празднование Рош-Ха-Шана прибыло более 21,6 тысячи паломников-хасидов из 12 стран мира, нарушений публичного порядка в зоне компактного пребывания паломников не допущено.
    Празднование Рош Ха-Шана в Умани: хасиды встречают 5777-й год
    Празднование Рош Ха-Шана в Умани: хасиды встретили 5777-й год 
    18:04 03.10.2016
    397
    В Умани Черкасской области паломники-хасиды отпраздновали иудейский Новый год. С вечера 2 октября и в течение следующего дня иудеи всего мира отмечали 5777-й Новый год, или Рош Ха-Шана.
    Празднование в Умани иудейского нового года Рош Ха-Шана
    Евреи празднуют Рош ха-Шана – новый 5777 год по иудейскому календарю
    03:07 02.10.2016
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    Рош ха-Шана — один из самых ярких и красочных еврейских праздников. Его название переводится с иврита как "голова года". Он символизирует "шестой день творения", когда Бог создал первого человека — Адама.
    Хасиды в Умани отмечают новый год. Архивное фото
    Полицейские в Умани получили приказ не трогать хасидов - активист
    01:04 01.10.2016
    311
    Общественный активист Владимир Гончарук сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что на время празднования в Умани иудейского нового года правоохранители получили приказ не трогать паломников.
    В Украину приехали 19 тыс паломников-хасидов
    В Украину приехали 19 тыс паломников-хасидов 
    13:48 30.09.2016
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    В Украину на празднование иудейского нового года Рош-Ха-Шана приехали почти 19 тысяч паломников-хасидов, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
    Поиски пропавшего в Умани хасида
    В озере под Уманью нашли тело пропавшего хасида - СМИ
    23:37 19.09.2015
    430
    Тело 28-летнего Охана, приехавшего в Умань на празднование Рош а-Шана, было найдено в озере. Труп мужчины был опознан, семью о выявлении тела мужчины уже известили.
    Хасиды в Умани отмечают Новый год
    Хасиды в Умани отмечают Новый год 
    13:34 14.09.2015
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    Согласно информации ГУ МВД в Черкасской области, в Умань на празднование Рош Ха-Шана приехали 29490 человек, а в прошлом году паломников было чуть больше 20 тыс.
    Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана. Архивное фото
    Иудейский праздник Рош ха-Шана (Еврейский Новый год) начинается в воскресенье
    03:15 13.09.2015
    7667
    Рош ха-Шана (Рош хашана, Рош а-Шана) - праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. Относится к числу наиболее важных иудейских праздников и связан со многими символическими обрядами.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    МВД намерено найти вандалов, осквернивших памятник погибшим в Бабьем Яру
    02:20 25.09.2014
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    Милиция установит виновных в осквернении в Киеве памятника евреям, расстрелянным фашистами в Бабьем Яру, сообщает МВД страны.
    Хасиды празднуют Новый год в Умани. Видео
    Хасиды празднуют Новый год в Умани и молятся за Украину 
    17:51 24.09.2014
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    В Умани хасиды в среду встречают Рош ха-Шана - новый 5775 год. Празднование продлится два дня, до 26 сентября. Ожидается, что Умань посетит до 36 тысяч паломников.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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