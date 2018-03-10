В Умани, где паломники-хасиды празднуют Новый год, неспокойно: в 60 метрах от могилы цадика Нахмана произошел пожар, рядом с жильем хасидов прогремел взрыв, а местное население спешит заработать на иностранцах.
В полиции сообщили, в Умань на празднование Рош-Ха-Шана прибыло более 21,6 тысячи паломников-хасидов из 12 стран мира, нарушений публичного порядка в зоне компактного пребывания паломников не допущено.
Рош ха-Шана — один из самых ярких и красочных еврейских праздников. Его название переводится с иврита как "голова года". Он символизирует "шестой день творения", когда Бог создал первого человека — Адама.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".