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    карикатура

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Тереза Мэй
    Кадры смеющейся Терезы Мэй стали мемом
    20:28 09.03.2017
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    У видео появился собственный хештег #TheresaLaughs ("Тереза смеется"), а также несколько версий в обработке — в одной из них Тереза Мэй объята языками пламени, а в другой заглатывает рыбу целиком.
    Если бы политики были супергероями. Новые фотожабы на старые лица
    Если бы политики были супергероями. Новые фотожабы на старые лица 
    03:48 19.04.2016
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    В соцсетях появились новые фотожабы на украинских политиков. На фотографиях можно увидеть Кучму, Тягнибока, Кличко, Ляшко и других виде американских фэнтези-героев из комиксов Marvel. Автор рисунков Богдан Процишин.
    Дань памяти жертвам теракта в Брюсселе
    Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на теракты в Брюсселе
    10:44 24.03.2016
    556Стрельба в немецком кинотеатре
    Как отмечается, на рисунке изображены трое подозреваемых, везущих тележки с вещами в аэропорту. Картинка повторяет кадр с записи камер наблюдения, который был обнародован ранее следствием.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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