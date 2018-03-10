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    ипотека

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Киев. Застройка
    На что пойдут $500 млн кредита от Китая?
    09:59 18.02.2018
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    Ипотеки в Украине практически не существует, поскольку далеко не каждая семья может подтвердить легальность своих доходов, заявил Александр Рубанов.
    ПриватБанк
    "ПриватБанк" занялся ипотечным кредитованием
    22:29 19.06.2017
    1486Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    "ПриватБанк" сможет выступать как первичным ипотечным кредитором по предоставлению долгосрочных ипотечных кредитов, так и уполномоченным агентом Государственного иппотечного учреждения в случае обеспечения граждан жильем.
    Доллары. Архивное фото
    Проблемы с ипотечным жильем и должниками не закончатся еще долго
    07:23 29.03.2015
    499Кредит МВФ и кризис в Украине.
    По мнению эксперта, решение Верховного Суда по ипотечной недвижимости, с одной стороны, продиктовано необходимостью защиты людей, а с другой стороны, оно очень сильно наступает на интересы банкиров.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Киев. Застройка
    На что пойдут $500 млн кредита от Китая?
    09:59 18.02.2018
    1016
    Ипотеки в Украине практически не существует, поскольку далеко не каждая семья может подтвердить легальность своих доходов, заявил Александр Рубанов.
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