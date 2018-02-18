На что пойдут $500 млн кредита от Китая?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров одобрил привлечение 500 миллионов долларов кредита от Китая для финансирования проекта обеспечения жильем под ипотеку или в лизинг. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Кредит под государственную гарантию будет предоставляться сроком на 15 лет, эффективная процентная ставка составит 4,5% годовых, а выборка кредита будет осуществляться отдельными траншами согласно утвержденному графику финансирования.

Подробнее об этом кредите в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор Института развития недвижимости Александр Рубанов.

Что вообще скажете об этом проекте обеспечения жильем под ипотеку в лизинг?

— Опять очередная инициатива. Естественно, намерения благие. Как это будет происходить на практике, это под большим вопросом. Дело в том, что полноценные или, если хотите, классические ипотеки в Украине нет с 2008 года. Некоторое оживление наблюдалось на этом рынке где-то с 2011-2012 года, но это уже можно назвать квазиипотекой, если учетная ставка, которую подняли в очередной раз свыше 16%, о какой ипотеке можно вести речь?

Привлечение кредитных средств на этот проект может реанимировать его?

— Если ставка по ипотеке будет в пределах 10, максимум 15%, естественно, это как-то отразится на рынке как вторичной, так и первичной недвижимости, но опять же, учитывая, что ставка НБУ более 16%, я не знаю, какие механизмы будут задействованы для того, чтобы привести это как-то в соответствие.

Говорят, что кредит нам предоставляться под государственную гарантию на 15 лет, эффективная процентная ставка составит 4,5% годовых.

— В таком случае, если до 4%, иметь такую ипотеку — это очень дешевые деньги, практически в Европе со стабильной финансовой ситуацией в стране, то есть, насколько я знаю, Италия, Испания — порядка 3, 4, до 5%, в Германии, в странах бывшего соцлагеря, Словакия, Венгрия — тоже где-то в этих пределах. Как нам удастся достичь такого, не знаю. Наверное, предусмотрены какие-то механизмы.

Есть мысли у вас о том, по какому алгоритму может работать эта программа? Например, есть семья, которая хочет собственное жилье, куда ей обращаться, что делать дальше?

— Тут у меня, скажем, вопросы, которые вызывают очень большие сомнения и скепсис по данному поводу. Наверняка будет требоваться подтверждение легальных доходов, а учитывая, что у нас средняя зарплата в Украине, по-моему, порядка четырех или пяти тысяч гривен, я не знаю, как люди будут объяснять свои доходы и по первоначальному взносу, и по обслуживанию самого кредита, то есть это, как минимум, надо показывать порядка минимум 10, а то и 15 тысяч гривен в месяц. Может ли это среднестатистическая украинская семья подтвердить, скажем, легальность своих доходов? Я сомневаюсь.

Ипотеки на сегодняшний день практически не существует вообще, то есть есть потребительское кредитование, есть рассрочки всевозможные, то чем привлекают, как правило, на первичном рынке застройщики. Ипотеки нет.

По вашему мнению, нужно ли это делать на правительственном уровне?

— Я не большой специалист в финансах, но насколько я знаю, если приемлемая учетная ставка Национального банка любой страны, то тогда этот механизм работает. Если здесь нет или есть перекосы, то тогда по тем декларациям они налицо, что декларируют 4-4,5%, учетная ставка 16. Я не знаю, как это будет состыковываться.

Если говорить гипотетически о реализации этой программы, с самим жильем — квартиры, дома, земли под строительство, где это все, по вашему мнению, можно брать, и по какому принципу выделять их?

— Я думаю, до тех пор, пока у нас не будет, скажем, уровень жизни, уровень доходов хоть как-то приближен к тем декларациям или тем механизмам, которые существуют на сегодняшний день, в том числе, еще раз повторюсь, извините, к учетной ставке, то говорить о какой-то ипотеке в классическом ее понимании, мягко говоря, некомпетентно и непрофессионально.

Читайте также: Рудяков: после Мюнхена Порошенко перестанет быть "ястребом"

Ранее председатель Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр заявил, что китайские кредиты подстегнут рынок недвижимости Украины к развитию.

Напомним, по мнению исполнительного директора Конфедерации строителей Украины Виталия "Грусевича, строительные компании мирового уровня, которые зайдут на рынок в 2018 году, "предложат украинцам выгодные условия" для покупки недвижимости.