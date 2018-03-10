Ритм-гитарист легендарной британской группы "Статус кво" Рик Парфитт умер в испанской больнице в возрасте 68 лет. Парфитт пришел в группу в 1967 году, не раз пытался ее покинуть, но всегда возвращался.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".