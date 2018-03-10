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    фуникулеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Киевский фуникулер
    В Киеве поломался фуникулер
    09:14 31.01.2018
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    На месте поломки фуникулера работают специалисты "Киевпасстранса". По информации коммунального предприятия, для обеспечения пассажирских перевозок организовано автобусное сообщение.
    Эвакуация людей, которые оказались заблокированными на фуникулере на высоте в автономной итальянской области Валле-д'Аоста
    Спасатели эвакуировали людей, заблокированных на фуникулере в Италии
    01:18 25.12.2016
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    Последние пассажиры из кабины, остановившейся на самой большой высоте в автономной итальянской области Валле-д'Аоста, были эвакуированы с фуникулера после 23.00 по местному времени (00.00 по Киеву).
    Более 100 человек застряли на фуникулере в Италии
    В Италии на фуникулере застряли более 100 человек 
    22:11 24.12.2016
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    Около 130 человек оказались заблокированными на фуникулере на высоте более 2 тысяч метров в автономной итальянской области Валле-д'Аоста. Подъемник на популярном курорте Червиния остановился из-за сильного ветра.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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