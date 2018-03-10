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    багаж

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    В центре Токио в туалете ж/д станции устроили терминал для багажа
    Оригинальные и полезные устройства разместили в туалете одной из станций Токио
    12:53 19.12.2017
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    По словам пользователей интернет, воспользовавшимися нововведениями, пассажиры с большими чемоданами могут оставить свои вещи у входа, облегчив тем самым свой поход в туалет.
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    19:15 09.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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