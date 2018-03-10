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    Чемпионат Европы по легкой атлетике

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Первые слова украинской чемпионки Прищепы в Амстердаме. Видео
    Первые слова после победы на ЧЕ украинской чемпионки Прищепы 
    00:55 10.07.2016
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    Украинская спортсменка Наталья Прищепа одержала победу в беге на 800 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Амстердаме.
    Наталья Прищепа
    Украинка Наталья Прищепа победила в беге на 800 м на ЧЕ в Амстердаме
    00:30 10.07.2016
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    В субботу Прищепа заняла первое место, пробежав дистанцию за 1 минуту 59,70 секунды. Второй стала француженка Ренелль Ламот (2.00,19), третьей - представительница Швеции Ловиса Линд (2.00,37).
    Украинка Наталья Лупу. Архивное фото
    Украинская бегунья Лупу не обращает внимания на отсутствие россиян на ЧЕ
    02:20 08.07.2016
    127Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинская бегунья Наталья Лупу в четверг в одном из полуфинальных забегов на дистанции 800 м стала третьей, не сумев пройти в финал. Спортсменка отметила, что рассчитывает улучшить результаты к Олимпиаде.
    Забег Натальи Погребняк. Видео
    "Золотые" забеги украинских легкоатлетов на Чемпионате Европы 
    04:49 22.06.2015
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    Наталья Погребняк выиграла забег на 200 метров с солидным преимуществом и персональным рекордом - 22.76 секунды. Украинка стала единственной в забеге, кому удалось вложиться в 23 секунды.
    Наталья Пигида. Видео
    Украинка Пигида завоевала "золото" на ЧЕ по легкой атлетике 
    00:14 08.03.2015
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    34-летняя Пигида впервые в сезоне выбежала из 52 секунд и победила соперниц с довольно солидным отрывом. Э то первая золотая медаль спортсменки из Херснонской области.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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