Женщина как товар. На рынках Сирии торгуют похищенными девушками

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. На невольничьих рынках ДАИШ в Сирии до сих пор активно торгуют похищенными езидскими женщинами, цены на которые варьируются от 10 до 20 тысяч долларов.

Об этом рассказал езидский активист в Ираке Хусейн аль-Хансури Sputnik.

Дороже всего ценятся красивые девушки в возрасте от 11 до 20 лет. Езидки ценятся, потому что внешне отличаются от остальных жительниц Ирака. Среди них много блондинок с зелеными или голубыми глазами.

Существует целая сеть по розыску и выкупу плененных родственников на рынках ДАИШ. Выплаченная сумма распределяется между всеми задействованными «агентами». Наибольшую часть получает тот, кто выставил пленника на продажу. После совершения сделки, выкупленный человек переправляется в Иракский Курдистан, откуда его уже могут забрать родственники, рассказал аль-Хансури.

Глава Центра помощи похищенным езидам Хусейн Каиди (Husein Qaidi) сказал Sputnik, что со времени открытия офиса в 2014 году и до сегодняшнего дня из-под власти ДАИШ было освобождено 3178 человек на территории Ирака и Сирии. Из них 1128 женщин и девушек. Согласно информации офиса, ещё более тысячи человек остаются в плену у террористов.

Ранее в Международной организации труда сообщили, что по состоянию на 2016 год около 40 миллионов человек в мире были обращены в современное рабство.