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    Происшествия

    Под Одессой умерла женщина, которая 13 лет провела в рабстве у ромов

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    Тамара Чернега
    od.vgorode.ua

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Одесской области умерла женщина, которая 13 лет провела в рабстве у ромов.

    В Балте, где и проживала Тамара, семья богатых цыган на протяжении многих лет издевались над пенсионеркой.

    Ромы множество раз избивали ее и сына Ивана, заставляя их работать. По словам волонтеров, пострадавшие неоднократно попадали в больницу с различными повреждениями, но каким-то образом все записи об этих случаях с больницы пропали.  Они также обращались в отделение полиции, но и там записи отсутствуют, рассказывает od.vgorode.ua

    По словам пострадавших, они предпринимали попытки сбежать, но "хозяева" ловили их и наказывали. Их били палкой по рукам, молотками по коленям, ремнем по спине. Большая часть побоев приходилась по голове. Иван несколько раз сбегал от жестоких хозяев, но его всегда находили.

    Сообщение о смерти женщины разместила в Facebook волонтер Ирина Яровенко.

    Ира Яровенко, facebook
    Пост Ирины Яровенко

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