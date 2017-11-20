Под Одессой умерла женщина, которая 13 лет провела в рабстве у ромов

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Одесской области умерла женщина, которая 13 лет провела в рабстве у ромов.

В Балте, где и проживала Тамара, семья богатых цыган на протяжении многих лет издевались над пенсионеркой.

Ромы множество раз избивали ее и сына Ивана, заставляя их работать. По словам волонтеров, пострадавшие неоднократно попадали в больницу с различными повреждениями, но каким-то образом все записи об этих случаях с больницы пропали. Они также обращались в отделение полиции, но и там записи отсутствуют, рассказывает od.vgorode.ua.

По словам пострадавших, они предпринимали попытки сбежать, но "хозяева" ловили их и наказывали. Их били палкой по рукам, молотками по коленям, ремнем по спине. Большая часть побоев приходилась по голове. Иван несколько раз сбегал от жестоких хозяев, но его всегда находили.

Сообщение о смерти женщины разместила в Facebook волонтер Ирина Яровенко.