Отклонился от плана. Президент Зимбабве передумал подавать в отставку

JEKESAI NJIKIZANA/AFP

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время обращения к нации в эфире государственного телевидения отклонился от ранее согласованного текста выступления, который предполагал его объявление об уходе в отставку, передает агентство Блумберг со ссылкой на трех неназванных представителей правящей партии.

По словам чиновников, не известно, было ли заявление Мугабе "финальным актом неповиновения" или же следствием того, что он прочитал неправильные пометки. Они добавили, что правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) в понедельник в парламенте начнет обсуждения предложения "положить конец" правлению Мугабе.

Ранее центральный комитет партии ZANU PF отстранил Мугабе от должности первого секретаря партии, а также призвал его до полудня понедельника уйти в отставку с должности президента, пригрозив импичментом. Мугабе в воскресенье во время обращения к нации не стал объявлять о своей отставке и заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре.

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.