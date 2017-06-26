Креативная журналистика: "Zambezi news" в эфире

Татьяна Калмыкова — Бонн, РИА Новости Украина

Зимбабве является одной из самых бедных стран Африки. Экономика уже давно переживает глубокий кризис, а уровень безработицы достиг 80%. В такой ситуации молодые ребята из Зимбабве решили креативно подойти к решению проблем и привлечению к ним общественного внимания. Они создали программу "Zambezi news" — политическую сатиру и подачу серьёзных новостей с юмором, что пользуется большим успехом у своих сожителей.

Шоу "Zambezi news" вызывает улыбки и смех аудитории, хотя рассуждают они об очень серьезных темах.

По мнению создателей "Zambezi news", сатира в журналистике в такой ситуации является одним из самых эффективных инструментов привлечения молодого поколения к участию в построении будущего своей красивой, но крайне бедной и погружённой в глубокий кризис стране.

Они приехали в Бонн на мировой медиа-форум, организованный Deutsche Welle, чтобы поделиться с журналистами со всего мира своим опытом. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с основателями "Zambezi News" Тонгаи Макава и Самуэлем Монро и узнать, как им удаётся завоевывать популярность в своей стране несмотря на многие преграды, и какое будущее может ждать Зимбабве.

Макава и Монро выбрали креативный способ передачи информации зимбамбвийцам и обращения их внимания на существующие проблемы, а также привлечения молодежи к их решению.

Главная цель их сатирического журналистского шоу — вовлечь и заинтересовать молодежь политикой и происходящими в стране событиями посредством сатиры и юмора.

Началось все в 2011 году, когда они записали свой первый политический скетч.

Самуэль Монро рассказал, что аудитории они рассказывают о политических, насущных вопросах Зимбабве.

"Мы предоставляем альтернативные новости и альтернативный взгляд", — говорит Монро.

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Тонгаи Макава рассказал, что одна из больших проблем их страны — это "апатия молодежи" и нежелание участвовать в решении политических вопросов страны.

"Так что мы пытаемся создать пространство, где можно было бы вовлечь молодёжь креативным способом, чтобы они смогли принимать свои собственные решения и однозначно принимать участие в процессах, которые улучшают их жизнь", — отметил Макава.

Работа участников "Zambezi News" проходит под большим давлением и риском.

На большие телеэкраны страны они попасть не могут, поскольку все контролируется 93-летним президентом страны Робертом Мугабе. Он, кстати, является и старейшим в мире действующим руководителем государства. В первый раз президентом он стал в 1987 году, однако фактически к власти пришел еще раньше, сразу после обретения страной независимости — с 1980 года Мугабе был премьер-министром.

Монро рассказал, что они постоянно сталкиваются с угрозами со стороны правительства.

"В конце года мы организовали комедийный фестиваль, полиция пришла и угрожала арестовать нас. Они заявили, что представители камеди шоу угрожают убить президента. И это потому, что один из комиков во время выступления пошутил, что "Зимбабве не готова к своей собственной валюте, потому что у них нет мертвого президента, чтобы изобразить его на купюре". Мы ответили "это просто камеди шоу", — сказал Монро.

Он также с улыбкой сообщил, что на прошлой неделе одна из государственных газет даже опубликовала большую критичную статью о них.

"Мы сделали фото статьи с обложки газеты и разместили это в Инстаграмм, поблагодарив за великолепное продвижение, и попросили в следующий раз еще указывать ссылку на наш вебсайт. Мы их поблагодарили за поддержку", - смеется один из основателей "Zambezi News".

Макава уверен, что сатира является эффективным механизмом, но использовать его нужно очень осторожно и корректно.

"Это может стать легко источником снятия стресса, а не мобилизации конкретных действий, стать просто развлекательным шоу. Нам необходимо быть критичными с вопросами, с которыми мы имеем дело", - рассказал собеседник агентство.

Он отметил, что один из вызовов в их работе — нахождение такого баланса. Не быть слишком смешными, иначе люди не будут обращать внимания на суть шуток, но и не казаться чересчур серьезными. Тогда есть риск просто не привлечь внимание основной целевой аудитории — молодых людей.

По его мнению, сатира — "это отличный инструмент, когда речь идёт о вовлечении общества" в участие в политической жизни страны.