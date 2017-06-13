наверх
13.06.201718:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Молдавии информпрограммы российских телеканалов под угрозой запрета

    (обновлено: )5111
    По словам спикера молдавского парламента Андриана Канду, планируется исключить из эфира "новости и политико-аналитические передачи" российских телеканалов.
    Пульт управления от телевизора
    espensorvik/flickr.com

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Демократическая партия Молдавии зарегистрирует в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе российской, заявил глава партии Владимир Плахотнюк, передают РИА Новости.

    Пульты от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul
    "Инструмент давления на неугодные каналы". Соцсети о языковых квотах на ТВ

    По словам спикера парламента Андриана Канду, планируется исключить из эфира "новости и политико-аналитические передачи" российских телеканалов.

    Канду подчеркнул, что законопроект не предполагает закрытия телеканалов: "Будут исключены новости и политико-аналитические передачи. <…> К примеру, блоки новостей российского Первого канала будут исключены и заменены на местный продукт".

    Он привел в пример Украину, которая полностью запретила иностранные телеканалы на законодательном и техническом уровнях, а также Балтийские страны, где не разрешены некоторые информационные программы. По его словам, проект, разработанный Демпартией, коснется стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

    "Речь не идет о запрете телеканалов. Телеканалы, в частности российские, продолжат вещание, и их можно найти в сетке вещания Молдавии", — уточнил Канду.

    В свою очередь, президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал предложение исключить из эфира российские информационные программы и пообещал блокировать инициативу: "Я не буду подписывать ни после первой попытки (голосования в парламенте. — Прим. ред.), ни после второй. Хотите дойти до референдума — давайте".

    Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал мариупольский телеканал "МТВ" за трансляцию российской передачи.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Азаров
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?