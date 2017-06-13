В Молдавии информпрограммы российских телеканалов под угрозой запрета

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Демократическая партия Молдавии зарегистрирует в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе российской, заявил глава партии Владимир Плахотнюк, передают РИА Новости.

По словам спикера парламента Андриана Канду, планируется исключить из эфира "новости и политико-аналитические передачи" российских телеканалов.

Канду подчеркнул, что законопроект не предполагает закрытия телеканалов: "Будут исключены новости и политико-аналитические передачи. <…> К примеру, блоки новостей российского Первого канала будут исключены и заменены на местный продукт".

Он привел в пример Украину, которая полностью запретила иностранные телеканалы на законодательном и техническом уровнях, а также Балтийские страны, где не разрешены некоторые информационные программы. По его словам, проект, разработанный Демпартией, коснется стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

"Речь не идет о запрете телеканалов. Телеканалы, в частности российские, продолжат вещание, и их можно найти в сетке вещания Молдавии", — уточнил Канду.

В свою очередь, президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал предложение исключить из эфира российские информационные программы и пообещал блокировать инициативу: "Я не буду подписывать ни после первой попытки (голосования в парламенте. — Прим. ред.), ни после второй. Хотите дойти до референдума — давайте".

Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал мариупольский телеканал "МТВ" за трансляцию российской передачи.