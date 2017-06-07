Нацсовет отложил решение о продлении лицензии телеканала "Интер"

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины отложил решение о продлении лицензии телеканала "Интер" по просьбе представителя самого телеканала.

"По просьбе представителя по доверенности АО "Телеканал "Интер" Александра Кравцова Национальный совет перенес рассмотрение вопросов о переоформлении лицензий этого вещателя на ближайшие заседания", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, телеканал подал регулятору заявление с просьбой переоформить лицензии с связи со сменой руководителя, банковских реквизитов и программной концепции вещания. В частности программную концепцию вещатель решил разделить на будни и выходные дни.

Один из ведущих украинских телеканалов "Интер" часто подвергается критике, в том числе со стороны политиков и представителей власти, за якобы занимаемую им пророссийскую позицию.