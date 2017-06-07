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    Общество

    Нацсовет отложил решение о продлении лицензии телеканала "Интер"

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    В Нацсовете сообщили, что телеканал "Интер" подал регулятору заявление с просьбой переоформить лицензии с связи со сменой руководителя, банковских реквизитов и программной концепции вещания.
    Акция протеста у телеканала Интер
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины отложил решение о продлении лицензии телеканала "Интер" по просьбе представителя самого телеканала.

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    "По просьбе представителя по доверенности АО "Телеканал "Интер" Александра Кравцова Национальный совет перенес рассмотрение вопросов о переоформлении лицензий этого вещателя на ближайшие заседания", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, телеканал подал регулятору заявление с просьбой переоформить лицензии с связи со сменой руководителя, банковских реквизитов и программной концепции вещания. В частности программную концепцию вещатель решил разделить на будни и выходные дни.

    Один из ведущих украинских телеканалов "Интер" часто подвергается критике, в том числе со стороны политиков и представителей власти, за якобы занимаемую им пророссийскую позицию.

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