Известный телеканал отреагировал на прямые угрозы Кивы

"Илья, мы не будем втягиваться в этот конфликт. Илья, мы не будем тебе ничего доказывать. Если ты придешь с патриотами или какими-то проплаченными титушками в чьих-то интересах придешь палить канал — это будет твой выбор. Это будет твоя история", — заявил Носиков.

Его заявление стало реакцией на пост Ильи Кивы в Facebook, в котором он открыто угрожал сотрудникам NewsOne.

"Мы должны, мы обязаны заткнуть рот кремлевской пропаганде, вещающей через ватный канал NewsOne", — написал он 12 июня.

Илья Кива/Facebook, 12 июня 2017

После реакции руководства телеканала Кива в среду утром опубликовал новое сообщение:

"Российский телеканалы ведут антиукраинскую политику из студии NewsOne, а руководство канала ни при чем, нашли козла отпущения Червоненко", — написал он.

Илья Кива/Facebook, 14 июня 2017

На сайте телеканала также размещено обращение к президенту Петру Порошенко (полная версия здесь).

"Официально заявляем, что телеканал NewsOne не давал разрешения на использование каких-либо аудио- или видеоматериалов, тем более — отображающих позицию NewsOne, телеканалом Россия. Телеканал NewsOne имеет прозрачную структуру собственности и постоянно подает только сбалансированную информацию. В эфирах всегда присутствуют как представители власти, так и оппозиции. Телеканал NewsOne обращается к президенту Украины Петру Порошенко, как к гаранту Конституции, не оставаться в стороне от этой ситуации и призывает остановить наступление на канал и свободу слова. Также обращается к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой предоставить правовую оценку заявлениям Кивы", — говорится в нем.