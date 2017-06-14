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    Известный телеканал отреагировал на прямые угрозы Кивы

    (обновлено: )29
    Генпродюсер телеканала NewsOne Дмитрий Носиков в прямом эфире обратился к советнику главы МВД Илье Киве касательно его угроз физической расправы над сотрудниками телеканала. Свое мнение высказали также ведущие NewsOne.
    NewsOne/Youtube

    "Илья, мы не будем втягиваться в этот конфликт. Илья, мы не будем тебе ничего доказывать. Если ты придешь с патриотами или какими-то проплаченными титушками в чьих-то интересах придешь палить канал — это будет твой выбор. Это будет твоя история", — заявил Носиков.

    Его заявление стало реакцией на пост Ильи Кивы в Facebook, в котором он открыто угрожал сотрудникам NewsOne.

    "Мы должны, мы обязаны заткнуть рот кремлевской пропаганде, вещающей через ватный канал NewsOne", — написал он 12 июня.

    Илья Кива/Facebook, 12 июня 2017

    После реакции руководства телеканала Кива в среду утром опубликовал новое сообщение:

    "Российский телеканалы ведут антиукраинскую политику из студии NewsOne, а руководство канала ни при чем, нашли козла отпущения Червоненко", — написал он.

    Илья Кива/Facebook, 14 июня 2017

    На сайте телеканала также размещено обращение к президенту Петру Порошенко (полная версия здесь).

    "Официально заявляем, что телеканал NewsOne не давал разрешения на использование каких-либо аудио- или видеоматериалов, тем более — отображающих позицию NewsOne, телеканалом Россия. Телеканал NewsOne имеет прозрачную структуру собственности и постоянно подает только сбалансированную информацию. В эфирах всегда присутствуют как представители власти, так и оппозиции. Телеканал  NewsOne обращается к президенту Украины Петру Порошенко, как к гаранту Конституции, не оставаться в стороне от этой ситуации и призывает остановить наступление на канал и свободу слова. Также обращается к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой предоставить правовую оценку заявлениям Кивы", — говорится в нем.

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