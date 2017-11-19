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    "Смерть Украине": на въезде в Варшаву появилась оскорбительная надпись

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (255)

    (обновлено: )70081
    По данным польского издания, надпись сделана на опоре моста в Варшаве и встречает пассажиров поездов, прибывающих в столицу со стороны Минска-Мазовецкого (город в центрально-восточной Польше).
    На границе с Польшей появилась оскорбительная надпись
    wyborcza.pl

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. На въезде в Варшаву появилась огромная надпись "Смерть Украине", сообщает Gazeta Wyborcza.

    Отмечается, что надпись сделана на опоре моста в Варшаве и встречает пассажиров поездов, прибывающих в столицу со стороны Минска-Мазовецкого (город в центрально-восточной Польше).

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    Кроме того, там курсируют поезда, которые отправляются с восточной границы Польши (маршрут Брест — Варшава), а также те, что объезжают Люблин.

    Ранее представитель МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что украинское министерство иностранных дел вызвало в ведомство посла Польши, после того как польские пограничники не пустили в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремета.

    Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Шеремет ранее запретил проводить эксгумационные работы в Костюхновке, где польские специалисты надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.

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