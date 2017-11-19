"Смерть Украине": на въезде в Варшаву появилась оскорбительная надпись

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. На въезде в Варшаву появилась огромная надпись "Смерть Украине", сообщает Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что надпись сделана на опоре моста в Варшаве и встречает пассажиров поездов, прибывающих в столицу со стороны Минска-Мазовецкого (город в центрально-восточной Польше).

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Кроме того, там курсируют поезда, которые отправляются с восточной границы Польши (маршрут Брест — Варшава), а также те, что объезжают Люблин.

Ранее представитель МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что украинское министерство иностранных дел вызвало в ведомство посла Польши, после того как польские пограничники не пустили в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремета.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Шеремет ранее запретил проводить эксгумационные работы в Костюхновке, где польские специалисты надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.