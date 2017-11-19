"Заигрались в Бандеру". Польша заблокировала транзит в Европу - Червоненко

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Польша заблокировала транзит украинских грузов через свою территорию в связи с политикой Киева. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала ZIK.

"Во Львове, на всех западных границах — тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу. А до этого благодаря "Свободе" нам перекрыли путь транзита через страны СНГ", — заявил Червоненко, отметив, что он пытался решить возникшую проблему с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

"Благодаря заигрыванию с западным электоратом мы потеряли очень большие деньги и большое будущее. Мы почти потеряли транзит", — добавил экс-министр, уточнив, что когда он возглавлял ведомство в 2005 году, объем транзита достигал 5 миллионов тонн, тогда как сейчас эта цифра составляет лишь 250 тысяч тонн.

"И если мы не победим сейчас здравым смыслом, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями", — заключил Червоненко.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

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