Украинозамещение. Как страна теряет транзитные преимущества

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Россия заявила, что ввела в эксплуатацию железную дорогу в обход Украины. Новый двухпутный электрифицированный железнодорожный путь построен на территории Ростовской и Воронежской областей на участке Журавка — Миллерово.

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Организаторы строительства заявили, что интенсификация движения на ветке будет нарастать. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, участок Журавка — Миллерово позволит в кратчайшие сроки "обеспечить независимость от прохождения границы рядом расположенной Украины".

Соколов также сообщил, что общая длина путей на участке составляет более 270 километров. Здесь расположены восемь станций, 15 платформ, порядка 100 различных сооружений: надземные переходы, путепроводы, водопропускные трубы.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, участок Журавка — Миллерово, в строительстве которого были задействованы военнослужащие, "имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южных направлениях".

Таким образом, российские власти выполнили задание по построению железнодорожной ветки на юг в обход Украины к августу 2017 года. Эти планы были озвучены еще в 2014 году после ухудшения отношений между двумя странами. Сами работы начались еще в 2015-м.



Реакция Киева

Интенсивная работа по построению транспортных путей в обход Украины ("Северный поток", Керченский мост, железнодорожные ветки) никак не беспокоит украинскую власть, которая все еще не выработала единого мнения относительно сохранения транзитных преимуществ страны. Одни министры настаивают на развитии транзитного потенциала страны, другие предлагают отказаться от всех транзитных проектов, поскольку их реализация невозможна без контактов с Россией.

Почти одновременно с новостью о введении в эксплуатацию обходного железнодорожного пути прозвучало нравоучительное заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который призвал граждан не ездить в Россию, а также на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, кроме как с целью навестить своих родственников.

"Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть. Если мы идем в Европу — мы должны идти в Европу", — сказал министр в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию "Обозреватель".

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении ввести биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны. Уже подготовлены соответствующие проекты решений.

Не исключено, что власти готовят общественность к запрету железнодорожного сообщения между Украиной и Россией, которое активно готовится с начала года. Такое решение, по данным "Коммерсанта", лоббирует глава СНБО Александр Турчинов и фракция "Народный Фронт".



Цена вопроса

Из-за ухудшения отношений между Украиной и Россией пассажирские и грузовые перевозки между странами стремительно сокращаются.

"Укрзализныця" сообщает о снижении за год пассажиропотока железнодорожным транспортом между Украиной и Россией более чем на 60%. Отмена ж/д сообщения с Россией больно ударит по госкомпании, поскольку билеты в этом направлении стоят в 4 раза дороже внутренних перевозок, а значительная часть заграничных поездок — это именно поездки в эту страну. От отмены железнодорожного сообщения выиграют маршруточники, автобусные компании и другие страны-транзитеры — Молдова и Беларусь.



"Мы потеряем очередные остатки транзита и перспективу. Если патриоты будут кричать: так и надо, то я считаю, что патриотизм — это в том числе и заработок на транзите. То что происходит, это приводит к тому, что мы становимся транзитным болотом Европы. А наш транзит успешно забирают в авиации белорусы и молдаване, а на суше — поляки и белорусы", — заявил РИА Новости Украина экс-министр транспорта Евгений Червоненко.

По его словам, сейчас основной задачей государства является сохранение транзитного потенциала. В частности, Украина должна любыми путями сохранить газовый транзит через территорию Украины.



"Нам надо сохранить наш газопровод, нефтепровод и аммиакопровод. Потому что если найдут обход, то мы сдадим их на металлолом. Это будет не патриотизм, а патриотизм против своей страны", — подчеркнул Червоненко.

Эксперт не исключает, что украинские власти решатся на полную отмену пассажирского и грузового сообщения между Украиной и Россией. По его словам, в таком случае украинцы снизят до минимума поездки в Россию и страны СНГ, а заробитчане начнут массово получать российские паспорта, навсегда оставив Украину.

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"Власть идет по пути дешевого пиара, зарабатывая себе очки на псевдопатриотизме. Это не только приводит к огромным экономическим потерям, но и снижает патриотизм граждан в ряде регионов. Я что, не предупреждал Ющенко и его команду, что в Крыму насильственной украинизации быть не должно? Давайте своими поступками, мероприятиями, проектами сделаем так, чтобы им хотелось в Украину. Я лично не болтал, а сделал в Крыму "Ялту-ралли" которая много лет было главным спортивным мероприятием года, оставаясь визитном карточкой страны. Сейчас представители власти ничего не делают для страны", — заявил Червоненко.