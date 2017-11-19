наверх
19.11.201717:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Во Франции полицейский расстрелял шесть человек и покончил с собой

    (обновлено: )25220
    Как сообщается, конфликт мог произойти на бытовой почве. Среди убитых есть отец девушки, а среди раненых - сама девушка полицейского, ее мать и сестра.
    Полиция Франции
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Во Франции (17 км от Парижа) произошла трагедия – полицейский застрелил троих человек, еще троих ранил, а после этого покончил с собой. Об этом пишет La Parisien.

    Это произошло вечером 18 ноября, недалеко от городской ратуши.

    Смотрите также:  в США застрелили россиянина, похитившего сына и убившего жену

    Отмечается, что конфликт скорее всего произошел на бытовой почве. Причиной могло послужить то, что его девушка перед трагедией объявила ему о расставании.

    Среди убитых оказался отец подруги правоохранителя, а среди раненых – сама девушка, ее мать и сестра.

    Напомним, в США студент застрелил полицейского на территории университета в Техасе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Евгений Червоненко
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор