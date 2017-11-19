Во Франции полицейский расстрелял шесть человек и покончил с собой

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Во Франции (17 км от Парижа) произошла трагедия – полицейский застрелил троих человек, еще троих ранил, а после этого покончил с собой. Об этом пишет La Parisien.

Это произошло вечером 18 ноября, недалеко от городской ратуши.

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Отмечается, что конфликт скорее всего произошел на бытовой почве. Причиной могло послужить то, что его девушка перед трагедией объявила ему о расставании.

Среди убитых оказался отец подруги правоохранителя, а среди раненых – сама девушка, ее мать и сестра.

Напомним, в США студент застрелил полицейского на территории университета в Техасе.