В Ужгороде на рабочем месте застрелен директор предприятия

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В Ужгороде прямо на рабочем месте застрелили директора одного из местных предприятий, сообщила спикер главного управления Нацполиции в Закарпатской области Татьяна Щеголева, передает "112 Украина".

По ее словам, у убитого произошел конфликт с другим мужчиной, в результате чего последний выстрелил в жертву четыре раза.

"Следственно-оперативная группа на месте события установила, что на территории предприятия в собственном кабинете был убит директор данного предприятия. Правоохранители установили, что 54-летнего мужчину убил 59-летний житель Ужгорода. Полиция также установила, что мужчины поссорились и во время выяснения отношений один выстрелил в другого четыре раза, в результате чего тот погиб на месте", — заявила она.

Напомним, в Киеве мужчина совершил самоубийство в художественной галерее из-за долговых обязательств или тяжелой хронической болезни.