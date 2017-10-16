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    В Ужгороде на рабочем месте застрелен директор предприятия

    (обновлено: )20621
    Как сообщили в полиции Закарпатской области, у мужчины произошел конфликт с другим мужчиной, в результате чего последний выстрелил в жертву четыре раза.
    В Ужгороде на рабочем месте застрелен директор местного предприятия
    zk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В Ужгороде прямо на рабочем месте застрелили директора одного из местных предприятий, сообщила спикер главного управления Нацполиции в Закарпатской области Татьяна Щеголева, передает "112 Украина".

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По ее словам, у убитого произошел конфликт с другим мужчиной, в результате чего последний выстрелил в жертву четыре раза.

    "Следственно-оперативная группа на месте события установила, что на территории предприятия в собственном кабинете был убит директор данного предприятия. Правоохранители установили, что 54-летнего мужчину убил 59-летний житель Ужгорода. Полиция также установила, что мужчины поссорились и во время выяснения отношений один выстрелил в другого четыре раза, в результате чего тот погиб на месте", — заявила она.

    Напомним, в Киеве мужчина совершил самоубийство в художественной галерее из-за долговых обязательств или тяжелой хронической болезни.

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