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    В Ровенской области застрелился один из руководителей колонии

    (обновлено: )24
    У погибшего остались жена и четверо детей. Коллеги по службе характеризуют мужчину как очень хорошего человека и шокированы известием о его самоубийстве.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. В Полицкой исправительной колонии №76 в Ровенской области заместитель начальника отдела охраны покончил с собой, застрелившись на рабочем месте, сообщает ТСН.

    Информацию о самоубийстве в ГУ НП Ровенской области. По данному факту проводится расследование.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
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    Пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак сообщил, что мужчина в 2015 году с февраля по октябрь служил в зоне АТО. У него осталась семья — жена и четверо детей.

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    "У него осталась жена, четверо детей. Они жили все вместе. Трое сыновей и одна дочь 2007 года рождения. В колонне все шокированы, потому что на самом деле он был очень хорошим человеком и хорошим другом и почему он так поступил, просто никто не знает. Никаких проблем у него на работе не было ", — сказал Маслак.

    Он также отметил, что сейчас идет служебное расследование и проверка, но предсмертной записки не было найдено.

    "Есть правоохранительные органы и они должны выяснить все обстоятельства, и что именно стало причиной смерти. Однако, по всем признакам это самоубийство. У него был найден пистолет", — добавил пресс-секретарь.

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    Напомним, в начале сентября в Херсонской области военный-контрактник застрелился

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