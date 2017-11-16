Twitter изменит политику верификации аккаунтов пользователей

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Американская компания Twitter сообщила, что пересмотрит политику верификации аккаунтов пользователей.

Как отмечается в заявлении соцсети, ранее подразумевалось, что верификация устанавливает подлинность личности владельца страницы. Однако впоследствии значок верификации в глазах пользователей превратился в свидетельство "одобрения" или "индикатор важности".

Читайте также — Мировые тренды: увеличение лимита Twitter, Трамп не попал в ДМЗ

"Мы осознаем, что создали эту путаницу, и работаем над ее устранением… Мы работаем над новой программой верификации и установки подлинности аккаунтов", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что заявки на верификацию временно не принимаются.

Twitter также планирует пересмотреть политику в отношении страниц, которые уже были верифицированы.

Ранее Twitter сообщал об отключении аккаунта президента США Дональда Трампа.