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    Twitter изменит политику верификации аккаунтов пользователей

    (обновлено: )9
    Ранее подразумевалось, что верификация устанавливает подлинность личности владельца страницы. Однако впоследствии значок верификации в глазах пользователей превратился в свидетельство "одобрения". Компания признала, что создала путаницу.
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    Associated Press Soeren Stache

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Американская компания Twitter сообщила, что пересмотрит политику верификации аккаунтов пользователей.

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    Как отмечается в заявлении соцсети, ранее подразумевалось, что верификация устанавливает подлинность личности владельца страницы. Однако впоследствии значок верификации в глазах пользователей превратился в свидетельство "одобрения" или "индикатор важности".

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    "Мы осознаем, что создали эту путаницу, и работаем над ее устранением… Мы работаем над новой программой верификации и установки подлинности аккаунтов", — говорится в сообщении.

    В компании добавили, что заявки на верификацию временно не принимаются.

    Twitter также планирует пересмотреть политику в отношении страниц, которые уже были верифицированы.

    Ранее Twitter сообщал об отключении аккаунта президента США Дональда Трампа. 

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