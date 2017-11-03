ТОП в мире за 3 ноября: Трамп без Twitter, долг Каракаса

SAUL LOEB / AFP

РИА Новости Украина

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Может ли случайное отключение Twitter-аккаунта на 10 минут привлечь внимание ведущих мировых СМИ? Как выяснилось, может, если речь идет о микроблоге президента США Дональда Трампа.

Газета Washington Post отмечает, что Трамп никогда не скрывал своего особого пристрастия к Twitter и назвал его использование одной из причин победы на президентских выборах. Как сообщили в самой соцсети, учетная запись Трампа была отключена около семи часов вечера и не работала около 11 минут. Все это время посетители президентского аккаунта сталкивались с сообщением: "Извините, такой страницы не существует".

Причиной инцидента стала ошибка одного из сотрудников Twitter, в компании заявили о проведении расследования. Неизвестно, заметил ли сбой в своем микроблоге сам Трамп. Уже в восемь вечера, через час после его ошибочного отключения, он рапортовал об успехах в области налоговой политики. "Как будто никуда не уходил", — так заканчивается материал издания.

Газета Guardian отмечает, что сбой произошел по вине сотрудника, который работал в компании последний день.

Узники Эстремеры

Испанская пресса знакомит читателей с подробностями тюремного заключения бывших членов правительства Каталонии, заключенных под стражу по решению суда в Мадриде. Как пишет газета Pais, министерство внутренних дел Испании лишь в последнюю минуту "по организационным причинам" решило поместить всех арестованных мужчин в тюрьму Эстремера. При этом бывшие советники женералитета Рауль Ромева и Жорди Турул уже были направлены в тюрьму Вальдеморо, когда им сообщили о переводе в другое пенитенциарное учреждение. По данным издания, власти не стали помещать каталонских политиков в мадридскую тюрьму Сото-дель-Рей, поскольку здесь уже содержатся заключенные, привлекающие повышенное внимание СМИ, что нарушает привычный распорядок учреждения – старейшего и самого известного в Испании. Еще одной из причин выбора места заключения, как сообщили источники во внутреннем ведомстве, стало современное оборудование тюрьмы Эстремера, которое позволит проводить видеоконференции с адвокатами узников. Обе женщины, проходящие по делу о мятеже каталонского правительства, заключены в тюрьму Алькала-де-Энарес в столичном регионе.

Был долг, прощаю

Британское деловое издание Financial Times собрало мнения экспертов, которые в целом скептически оценивают эффективность решения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, объявившего о реструктуризации внешнего долга страны. Президент отметил, что данное решение не касается долговых обязательств нефтяной госкомпании PDVSA, истекающих в пятницу, 3 ноября. По его словам, этот долг в размере 1,2 миллиарда долларов будет выплачен. Общий внешний долг Венесуэлы газета оценивает приблизительно в 100 миллиардов долларов. "Я думаю, что это начало конца… Это заявление говорит об их крайнем дефиците наличности, а также их наивности относительно возможностей выбора. Они как будто самонадеянно полагают, что смогут убедить рынки дружественно отнестись к перепрофилированию своих долгов, не заплатив за это цену дефолта", — заявил Патрик Эстеруэлас из хедж-фонда EMSO.

В свою очередь Орландо Очоа, преподаватель экономики из Католического университета Андреса Белло в Каракасе, называл абсурдным желание реструктуризировать внешний долг Венесуэлы в условиях финансовых санкций и коллапсирующей экономики. Сам президент Мадуро обратил внимание, что страна с момента его прихода власти в 2013 году уже выплатила держателям долгов более 70 миллиардов долларов, несмотря на потерю 100 миллиардов долларов из доходной части бюджета в связи с падением мировых цен на нефть.

Опасные пробежки

Трагическая гибель молодой женщины, жестоко убитой во время утренней пробежки на востоке Франции, в очередной раз ставит вопрос о безопасности этого мирного и оздоровляющего моциона, пишет газета Times. Алексия Даваль, проживающая в городе Гре-ла-Виль (департамент Верхняя Сона), не вернулась домой, после того как отправилась на пробежку утром в минувшую субботу.

В понедельник обгоревшее тело 29-летней женщины было обнаружено в лесополосе. Издание напоминает, что, начиная с 2007 года, в разных частях Франции при похожих обстоятельствах были убиты семь женщин. Все мужчины, нападавшие на женщин во время пробежки, были ранее не знакомы со своими жертвами. Шесть из них приговорены к длительным срокам тюремного заключения, еще один ожидает суда по своему делу. Убийца Алексии Даваль еще не найден. В воскресенье в городе Гре-ла-Виль в память о погибшей пройдет "безмолвный марш". В Париже пользователи соцсетей договорились совершить пробежку, посвященную памяти Алексии Даваль и другим женщинам, ставшим жертвами агрессии, пишет газета Parisien.