Twitter заявляет о связях 36 тыс аккаунтов со "спецслужбами РФ"

КИЕВ, 31 окт – РИА Новости Украина. Twitter обнаружил более 36 тысяч аккаунтов, которые якобы связанны с "российскими спецслужбами", сообщило издание Business Insider со ссылкой на подготовленный текст выступления представителя компании, полученный от источников.

Комитет сената США по юридическим делам проведет слушания 31 октября по "российскому делу", на слушаниях заявлены представители Facebook, Twitter и Google.

Как сообщает издание, в подготовленном тексте выступления генерального юрисконсульта Twitter Шона Эдгетта говорится о том, что "было обнаружено 36,746 тысяч учетных записей, которые генерировали автоматизированный контент, связанный с выборами, и имели хотя бы одну из характеристик, которые были использованы, чтобы связать аккаунт с Россией ".

Также в тексте говорится, что с этих аккаунтов было отправлено около 1,4 миллиона "твитов" о президентских выборах 2016 года, которые в совокупности получили около 288 миллионов "откликов".

Согласно утверждениям в публикации, эти аккаунты составляли 0,012% всех учетных записей соцсети.

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Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявляют о некоей подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи не упоминают.