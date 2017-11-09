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    В мире

    Трамп призвал Россию помочь в решении проблемы КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (742)

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    Президент США Дональд Трамп поблагодарил председателя КНР за его последние усилия по ограничению торговли с КНДР, а также за обрыв всех банковских связей с Пхеньяном.
    Дональд Трамп
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с лидером КНР Си Цзиньпином призвал все мировое сообщество, и Россию в частности, помочь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, а Китай – действовать быстрее и эффективнее.

    "Мы призываем все страны исполнять резолюции и санкции СБ ООН и прекратить бизнес с северокорейским режимом, все страны должны объединиться для обеспечения того, чтобы этот режим не угрожал миру своим ядерным оружием", — заявил американский лидер.

    Дональд Трамп
    MANDEL NGAN / AFP
    Мир через силу. Программная речь Трампа в Сеуле

    Он поблагодарил председателя КНР за его последние усилия по ограничению торговли с КНДР, а также за обрыв всех банковских связей с Пхеньяном.

    "Однако время идет быстро, и мы должны действовать быстро. Надеюсь, что Китай будет действовать быстрее и эффективнее в отношении этой проблемы, чем кто-либо другой. Я также призываю Россию помочь снизить эту потенциально очень трагическую ситуацию", — заявил Трамп.

    Во вторник, выступая на пресс-конференции в Сеуле, американский президент призвал Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. Он также обвинил лидера КНДР Ким Чен Ына в стремлении к конфликтам и подчеркнул, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием. Ранее в тот же день выступая в южнокорейском парламенте он заявил, что "настало время силы" и "мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием".

    Ранее Москва и Пекин предложили Северной Корее объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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    Противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, опасается угрозы со стороны Соединенных Штатов и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.

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