Трамп отменил поездку в демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР

Kazuhiro NOGI / POOL / AFP

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Сеуле, был вынужден из-за непогоды отменить посещение демилитаризованной зоны между Южной Кореей и КНДР, сообщили журналисты, сопровождающие американского лидера.

По их данным, вертолет уже вылетел к месту, но был вынужден вернуться в Сеул.

"Президент предпринял нынешним утром попытку незапланированного визита в демилитаризованную зону, разделяющую КНДР и Южную Корею, но был остановлен сообщением о плохой погоде. Его вертолет, на борту которого находились и журналисты, был вынужден развернуться и полететь обратно в Сеул", — говорится в сообщении из специальной рассылки для журналистов.

Как сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, были надежды на то, что туман рассеется и можно будет организовать вторую попытку. Однако, как сообщили представители пресс-пула, вместо этого погода только ухудшилась.

Сандерс также сообщила, что вместе с Трампом демилитаризованную зону намеревался посетить президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Она назвала это "историческим моментом", поскольку по ее словам, это был бы первый случай посещения демилитаризованной зоны лидерами двух стран.

"Данный шаг показывает силу и важность альянса между двумя странами", — сказала Сандерс.

Ранее Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводели встречу на высшем уровне в Токио, в повестку которой включены торговые проблемы между двумя странами и пути сдерживания ядерной и ракетной программ КНДР.