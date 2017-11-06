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    Трамп и Абэ проводят встречу на высшем уровне в Токио

    (обновлено: )22
    Премьер Японии отметил, что намерен обсудить с американским коллегой "международное положение, экономические проблемы и отношения между двумя странами".
    Рукопожатие Дональда Трампа и Синдзо Абэ
    @POTUS

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводят встречу на высшем уровне в Токио, в повестку которой включены торговые проблемы между двумя странами и пути сдерживания ядерной и ракетной программ КНДР.

    Трамп и Абэ сыграли в гольф
    twitter.com/realDonaldTrump
    Трамп лихо сыграл с премьером Японии в гольф

    В эфире японского телевидения перед началом встречи Трамп и Абэ обменялись приветствиями и выразили удовлетворение состоявшейся накануне встречей за игрой в гольф.

    "Как я полагаю, мы особенно добиваемся прогресса в торговле", — сказал Трамп в начале саммита. Со своей стороны Синдзо Абэ отметил, что намерен обсудить с американским президентом "международное положение, экономические проблемы и отношения между двумя странами".

    Как сообщалось ранее, центральной темой переговоров должна стать Северная Корея и ее отказ прекратить ядерные и ракетные разработки, которые интенсивно ведутся под предлогом угрозы со стороны Соединенных Штатов.

    После переговоров Трапма и Абэ запланирована призванная оказать дополнительное психологическое давление на Пхеньян их встреча с семьями японцев, которые были похищены в прошлом северокорейскими агентами.

    В 70-е и 80-е годы прошлого столетия агенты КНДР похищали японских граждан в шпионских целях. Некоторым было позволено уехать в Японию, но Токио требует выяснения всех обстоятельств этой истории и судеб остальных жертв похищений.

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