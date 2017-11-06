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    Трамп сообщил, на каких условиях Япония сможет сбивать ракеты КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (735)

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    Президент США Дональд Трамп заявил, что если Япония купит много дополнительного военного оборудования у Соединенных Штатов, то легко сможет сбивать ракеты КНДР в воздухе.
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Япония сможет сбивать ракеты КНДР, если купит для этого новые вооружения в США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
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    "Если он купит много дополнительного военного оборудования у Соединенных Штатов, он легко сможет сбивать их в воздухе", — сказал Трамп.

    Со своей стороны Абэ подтвердил, что Япония намерена покупать новые вооружения в США для повышения обороноспособности.

    Синдзо Абэ так же заявил, что перехват и уничтожение ракет КНДР в воздухе возможны только при координации действий США и Японии.

    "Если потребуется, мы безусловно будем это делать, но при этом Соединенные Штаты и Япония будут тесно координировать свои действия", — сказал Абэ.

    КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. В конце августа и в середине сентября Пхеньян осуществил пуск баллистических ракет, траектория полета которых проходила над территорией Японии. Японские военные приняли решение не сбивать ракеты, так как не было угрозы безопасности страны.

    Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

    Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

    Тема КНДР станет одной из главных в повестке дня визита Трампа в страны Азии. Президент США в воскресенье прибудет в Японию, 6-7 ноября — в Южную Корею, в среду — в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит свое турне президент США 12-14 ноября на Филиппинах.

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