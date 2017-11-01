В Молдавии разгорается языковой скандал

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КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон намерен блокировать всеми способами инициативу о внесении в конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с молдавского на румынский.

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с молдавского на румынский. Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101-местного парламента. Во вторник Конституционный суд (КС) Молдавии дал положительное заключение по законопроекту. После этого проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Партия социалистов Молдавии, которую до избрания президентом возглавлял Додон, выступила против изменения названия государственного языка в конституции с молдавского на румынский.

Додон выразил уверенность, что в парламенте будет непросто найти 67 голосов для изменения конституции в том, что касается названия государственного языка. По его словам, для блокирования этой поправки в парламенте нужны голоса еще 11 депутатов (35 голосов против). Он также отметил, что переговоры по этому поводу уже начаты.

"Но даже если найдутся столько предателей, то у меня есть две попытки заблокировать этот закон, которые я обязательно использую. Затяну принятие поправок в конституцию минимум на 1,5 месяца с момента принятия закона в окончательном чтении в парламенте. Если же парламентское большинство будет настаивать и попытается опять использовать рычаги подконтрольного Конституционного суда для давления, то это как раз тот вопрос, из-за которого я подниму весь молдавский народ на защиту родного языка и нашего достоинства. Не советую идти по этому пути… Наши предки отстаивали наш язык и наши традиции веками. Мы обязаны защитить это для наших детей, внуков и правнуков. Любой ценой", — сказал Додон в среду РИА Новости.

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