наверх
01.11.201711:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Молдавии разгорается языковой скандал

    (обновлено: )46750
    Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что в парламенте будет непросто найти 67 голосов для изменения конституции в том, что касается названия государственного языка.
    Флаг Молдавии. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон намерен блокировать всеми способами инициативу о внесении в конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с молдавского на румынский.

    Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с молдавского на румынский. Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101-местного парламента. Во вторник Конституционный суд (КС) Молдавии дал положительное заключение по законопроекту. После этого проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Партия социалистов Молдавии, которую до избрания президентом возглавлял Додон, выступила против изменения названия государственного языка в конституции с молдавского на румынский.

    Молдавская пенсионерка
    Sputnik Молдова
    А как у вас? Молдавские пенсионеры: жизнь впроголодь

    Додон выразил уверенность, что в парламенте будет непросто найти 67 голосов для изменения конституции в том, что касается названия государственного языка. По его словам, для блокирования этой поправки в парламенте нужны голоса еще 11 депутатов (35 голосов против). Он также отметил, что переговоры по этому поводу уже начаты.

    "Но даже если найдутся столько предателей, то у меня есть две попытки заблокировать этот закон, которые я обязательно использую. Затяну принятие поправок в конституцию минимум на 1,5 месяца с момента принятия закона в окончательном чтении в парламенте. Если же парламентское большинство будет настаивать и попытается опять использовать рычаги подконтрольного Конституционного суда для давления, то это как раз тот вопрос, из-за которого я подниму весь молдавский народ на защиту родного языка и нашего достоинства. Не советую идти по этому пути… Наши предки отстаивали наш язык и наши традиции веками. Мы обязаны защитить это для наших детей, внуков и правнуков. Любой ценой", — сказал Додон в среду РИА Новости.

    Читайте также: Языковый вопрос образования. Ждем решения Венецианской комиссии

    Противостояние президента с парламентским большинством и правительством продолжается. Очередной спор разгорелся на фоне назначения министра обороны. Вопреки мнению президента спикер парламента республики Андриан Канду, согласно постановлению Конституционного суда, назначил на пост главы Минобороны вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Адвокат Авакова: я докажу, что подозрения Александру Авакову необоснованны
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen