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    ЕП поддержал создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдавии

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    Депутаты комитета Европарламента по международным отношениям рекомендуют создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдавии, "который мог бы сфокусироваться на частных и государственных инвестициях".
    Флаги Украины и ЕС
    Twitter Администрации президента Украины

    КИЕВ, 11 окт – РИА Новости Украина, Мария Князева. Комитет по международным отношениям Европарламента рекомендовал создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдавии по поддержке инвестиций в инфраструктуру, говорится в сообщении ЕП.

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    Комитет согласовал проект рекомендаций к пятому саммиту Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 24 ноября 2017 года. Пленарная сессия Европарламента, как ожидается, проголосует по этому документу в ноябре, отмечается в релизе.

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    "Депутаты комитета Европарламента по международным отношениям рекомендуют создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдавии, который мог бы сфокусироваться на частных и государственных инвестициях в социально-экономическую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

    Также комитет рекомендует создание новой модели сотрудничества со странами Восточного партнерства, с которыми у ЕС заключены соглашения об ассоциации и которые добились значительного прогресса на пути реформ, связанных с Евросоюзом, свидетельствует релиз.

    Эта модель, называемая "EaP+", позволила бы "предложить им возможность присоединения к таможенному союзу, энергосоюзу, цифровому союзу или даже к Шенгенской зоне, а также возможность отмены тарифов на мобильный роуминг", говорится в релизе.

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