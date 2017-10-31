КС Молдавии одобрил изменение названия госязыка в конституции

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КИЕВ, 31 окт – РИА Новости Украина. Конституционный суд (КС) Молдавии дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента о внесении в конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с молдавского на румынский, заявил во вторник журналистам глава КС Тудор Панцыру.

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с молдавского на румынский. Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101-местного парламента. Авторами проекта выступили члены фракции ЛДПМ.

"Инициатива по изменению конституции представлена в авторизированном порядке. Законопроект об изменении конституции по интерпретации статьи 13 ("Государственный язык, функционирование других языков") не нарушает лимиты для пересмотра конституции и может быть передан на рассмотрение в парламент", — сказал Панцыру.

После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял РИА Новости, что намерен блокировать инициативу об изменении в конституции названия государственного языка с молдавского на румынский.

Ранее сообщалось, что Румыния прекратила поставку газа в Молдавию по газопроводу Яссы-Унгены.