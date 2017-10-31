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    КС Молдавии одобрил изменение названия госязыка в конституции

    (обновлено: )20403
    Фракция Либерально-демократической партии Молдавии предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с молдавского на румынский.
    Флаг Молдавии. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 31 окт – РИА Новости Украина. Конституционный суд (КС) Молдавии дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента о внесении в конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с молдавского на румынский, заявил во вторник журналистам глава КС Тудор Панцыру.

    Митинг в Кишиневе 27 марта 2016 года
    Фото со страницы пользователя Publika.md на Facebook
    Митинг в Молдавии и "рука Румынии"

    Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с молдавского на румынский. Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101-местного парламента. Авторами проекта выступили члены фракции ЛДПМ.

    "Инициатива по изменению конституции представлена в авторизированном порядке. Законопроект об изменении конституции по интерпретации статьи 13 ("Государственный язык, функционирование других языков") не нарушает лимиты для пересмотра конституции и может быть передан на рассмотрение в парламент", — сказал Панцыру.

    После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял РИА Новости, что намерен блокировать инициативу об изменении в конституции названия государственного языка с молдавского на румынский.

    Ранее сообщалось, что Румыния прекратила поставку газа в Молдавию по газопроводу Яссы-Унгены.

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