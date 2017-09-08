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    Несмотря на запрет: в Украину прибыли военные Молдавии, а также премьер

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    (обновлено: )6203
    Военнослужащие ВС Молдавии, которые участвуют в учениях Rapid Trident-2017, успешно прибыли в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.
    Военные Молдавии прибыли в Украину
    Фото со страницы Антона Мироновича в Facebook

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Военнослужащие армии Молдавии прибыли на украинско-американские учения Rapid Trident-2017 во Львовскую область, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы учений Антон Миронович.

    "Военнослужащие ВС Молдавии, которые участвуют в учениях Rapid Trident-2017, успешно прибыли в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области", — написал Миронович на своей странице в Facebook в пятницу.

    Кроме того, с рабочим визитом прибыл в Одессу и премьер Молдавии Павел Филип на Международный транспортный форум.

    Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что активная фаза украинско-американских учений пройдет с 11 по 23 сентября во Львовской области. В учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.

    В среду правительство Молдавии, несмотря на запрет президента Молдавии Игоря Додона, утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 в Украине. Однако Додон как главнокомандующий вооруженными силами страны решил отменить постановление правительства. В Кабмине заявили, что военные все равно поедут в Украину. Додон позже заявил, что намерение Кабмина отправить военных на учения, несмотря на его запрет, "похоже на узурпацию власти".

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