Несмотря на запрет: в Украину прибыли военные Молдавии, а также премьер

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Военнослужащие армии Молдавии прибыли на украинско-американские учения Rapid Trident-2017 во Львовскую область, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы учений Антон Миронович.

"Военнослужащие ВС Молдавии, которые участвуют в учениях Rapid Trident-2017, успешно прибыли в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области", — написал Миронович на своей странице в Facebook в пятницу.

Кроме того, с рабочим визитом прибыл в Одессу и премьер Молдавии Павел Филип на Международный транспортный форум.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что активная фаза украинско-американских учений пройдет с 11 по 23 сентября во Львовской области. В учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.

В среду правительство Молдавии, несмотря на запрет президента Молдавии Игоря Додона, утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 в Украине. Однако Додон как главнокомандующий вооруженными силами страны решил отменить постановление правительства. В Кабмине заявили, что военные все равно поедут в Украину. Додон позже заявил, что намерение Кабмина отправить военных на учения, несмотря на его запрет, "похоже на узурпацию власти".