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    Госдеп уточнил, как долго США будут оставаться в Ираке

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (647)

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    По словам Рекса Тиллерсона, США будут оставаться в Ираке в рамках законов, разрешающих применение военной силы за рубежом, которые были приняты конгрессом США в 2001 и 2002 годах.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. США останутся в Ираке до тех пор, пока не победят террористическую группировку "Исламское государство", заявил на слушаниях в комитете сената по международным делам американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

    Боевики Исламского государства
    Associated Press
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    "Премьер-министр (Ирака) не говорил, что американские войска должны покинуть (страну — ред.). Мы останемся в Ираке до тех пор, пока не победим ИГ", — сказал Тиллерсон.

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    Отвечая на вопрос сенатора, на каких основаниях США будут оставаться в Ираке, госсекретарь сообщил, что страна это будет делать в рамках законов, разрешающих применение военной силы за рубежом, которые были приняты конгрессом США в 2001 и 2002 годах. "И мы находимся там также по приглашению иракского правительства", — отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал американский конгресс разрешить администрации применять силу против террористов без указания границ применения.

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