Госдеп США просит разрешить применять военную силу без указания границ

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал американский конгресс разрешить администрации применять силу против террористов без указания границ применения.

"Новое разрешение на использование военной силы не должно быть ограничено с географической точки зрения. Как и в ситуации с нынешнем разрешением, администрации понадобится иметь обязательное разрешение использовать военную силу против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением", — сказал Тиллерсон на слушаниях в сенате. Вместе с тем, по его словам, администрация против отмены ныне действующих разрешений, которые были выданы в 2001 году после терактов 11 сентября и в 2002 году в преддверии войны в Ираке.

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Аналогичную позицию выразил на слушаниях министр обороны Джеймс Мэттис.

Президенты США периодически обращаются к конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся и без этого. Кроме того, сложилась практика расширительного толкования подобных разрешений — так, борьба с террористической группировкой "Исламское государство" ведется на основе разрешения, данного на военные действия против "Аль-Каиды" и правительства Ирака во главе с тогдашним президентом Саддамом Хусейном.