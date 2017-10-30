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    Госдеп США просит разрешить применять военную силу без указания границ

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    Рекс Тиллерсон уточнил, что администрация против отмены ныне действующих разрешений, которые были выданы в 2001 году после терактов 11 сентября и в 2002 году в преддверии войны в Ираке.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал американский конгресс разрешить администрации применять силу против террористов без указания границ применения.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
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    "Новое разрешение на использование военной силы не должно быть ограничено с географической точки зрения. Как и в ситуации с нынешнем разрешением, администрации понадобится иметь обязательное разрешение использовать военную силу против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением", — сказал Тиллерсон на слушаниях в сенате. Вместе с тем, по его словам, администрация против отмены ныне действующих разрешений, которые были выданы в 2001 году после терактов 11 сентября и в 2002 году в преддверии войны в Ираке.

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    Аналогичную позицию выразил на слушаниях министр обороны Джеймс Мэттис.

    Президенты США периодически обращаются к конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся и без этого. Кроме того, сложилась практика расширительного толкования подобных разрешений — так, борьба с террористической группировкой "Исламское государство" ведется на основе разрешения, данного на военные действия против "Аль-Каиды" и правительства Ирака во главе с тогдашним президентом Саддамом Хусейном.

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