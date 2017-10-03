Удары ВКС России по ИГ на восточном берегу Евфрата

Минобороны РФ разместило видеоролики уничтожения террористов в Сирии за последние двое суток.

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Как сообщали в военном ведомстве, в результате ударов ВКС РФ на восточном берегу Евфрата ликвидированы семь полевых командиров, в том числе выходец из Казахстана, отвечавший за координацию действий штурмовых отрядов "Исламского государства" в этом районе.

Кроме того, авиаудар ВКС РФ нанесен по центру сбора и подготовки иностранных наемников ИГ, уничтожено около 40 боевиков с Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа экстремистов. Ликвидированы несколько опорных пунктов и складов боеприпасов, а также множество техники.