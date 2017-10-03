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    Удары ВКС России по ИГ на восточном берегу Евфрата

    (обновлено: )16810
    По информации Минобороны РФ, всего в результате ударов российской авиации за последние двое суток на восточном берегу Евфрата ликвидированы не менее 304 боевиков, еще 170 получили ранения.
    Канал Минобороны России на Youtube

    Минобороны РФ разместило видеоролики уничтожения террористов в Сирии за последние двое суток.

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    Как сообщали в военном ведомстве, в результате ударов ВКС РФ на восточном берегу Евфрата ликвидированы семь полевых командиров, в том числе выходец из Казахстана, отвечавший за координацию действий штурмовых отрядов "Исламского государства" в этом районе.

    Кроме того, авиаудар ВКС РФ нанесен по центру сбора и подготовки иностранных наемников ИГ, уничтожено около 40 боевиков с Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа экстремистов. Ликвидированы несколько опорных пунктов и складов боеприпасов, а также множество техники.

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