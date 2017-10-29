Испанец признан виновным в убийстве украинки и ее подруги

Фото из открытых источников

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Суд присяжных признал виновным испанца Серхио Морате в жестоком убийстве мигрантки из Украины и ее подруги, которое произошло два года назад, сообщает агентство Europa Press.

Марина Окаринська, прожившая к тому моменту в Испании более 10 лет, и ее подруга Лаура дель Ойо пропали в городе Куэнка (автономное сообщество Кастилия — Ла-Манча) 6 августа 2015 года после того, как отправились к бывшему молодому человеку Марины по имени Серхио Морате, чтобы забрать вещи. Тела женщин были найдены через неделю в устье реки. Морате был объявлен в международный розыск и задержан в румынском городе Лугож, куда доехал из Испании на автомобиле.

Суд присяжных, в состав которого входят девять человек, признал его виновным в убийствах обеих девушек. Приговор о сроках заключения будет оглашен позже судом Куэнки.

Прокуратура требует приговорить подозреваемого к 48 годам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 540 тысяч евро. Обвинение со стороны семьи Марины требует 31 года и трех месяцев тюрьмы, обвинение со стороны Лауры – 25 лет.

Суд над Морате начался 23 октября. Он отказался отвечать на вопросы. Адвокат заявил на заседании о невиновности обвиняемого, добавив, что между Серхио и Мариной, несмотря на расставание, сохранялись хорошие и сердечные отношения.

Ранее Морате обвинялся в совершении преступления в отношении другой своей бывшей подруги, которую он некоторое время удерживал в заложниках.