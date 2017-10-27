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    Назарбаев подписал указа о переводе алфавита Казахстана на латиницу

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    В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику глава государства постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику.

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    "Правительству Республики Казахстан: образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года", — говорится в тексте указа, опубликованного в пятницу в государственных СМИ.

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    Кроме того, в целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику президент постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

    До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв.

    Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".

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    Напомним, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявлял, что переход бывших советских республик на латиницу не объединяет, а отдаляет народы. 

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