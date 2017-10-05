У жителя Казахстана нашли дома девять килограммов героина

Сергей Тышковец

КИЕВ 5 окт – РИА Новости Украина. Дома у жителя населенного пункта Кайнар приграничного с Киргизией района Жамбылской области Казахстана изъяты девять килограммов героина и травматический пистолет, сообщила пресс-служба пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Согласно распространенному в четверг пресс-релизу, наркотики и оружие были изъяты оперативной группой Кордайского пограничного отряда совместно с сотрудниками местных органов внутренних дел и нацбезопасности.

"У гражданина Республики Казахстан 1958 года рождения обнаружено и изъято 9 полиэтиленовых брикетов с наркотическим веществом "героин", общий вес которых составил около 9 килограмм. На каждом брикете присутствует печать "999". Вместе с наркотическим веществом у задержанного изъят травматический пистолет марки "Вальтер", — сообщается в пресс-релизе.

По данному факту проводятся следственные мероприятия.

Пограничники заявляют, что задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.