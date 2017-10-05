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    У жителя Казахстана нашли дома девять килограммов героина

    (обновлено: )38
    В ходе обыска у гражданина Республики Казахстан обнаружено и изъято 9 полиэтиленовых брикетов с наркотическим веществом "героин", общий вес которых составил около 9 килограмм.
    Героин. Архивное фото
    Сергей Тышковец

    КИЕВ 5 окт – РИА Новости Украина. Дома у жителя населенного пункта Кайнар приграничного с Киргизией района Жамбылской области Казахстана изъяты девять килограммов героина и травматический пистолет, сообщила пресс-служба пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

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    Согласно распространенному в четверг пресс-релизу, наркотики и оружие были изъяты оперативной группой Кордайского пограничного отряда совместно с сотрудниками местных органов внутренних дел и нацбезопасности.

    "У гражданина Республики Казахстан 1958 года рождения обнаружено и изъято 9 полиэтиленовых брикетов с наркотическим веществом "героин", общий вес которых составил около 9 килограмм. На каждом брикете присутствует печать "999". Вместе с наркотическим веществом у задержанного изъят травматический пистолет марки "Вальтер", — сообщается в пресс-релизе.

    По данному факту проводятся следственные мероприятия.

    Пограничники заявляют, что задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.

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