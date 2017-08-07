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    Гордон в интервью Добкину: твой брат принимает наркотики?

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    По словам нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина, политика - не тот вид деятельности, который подходит его брату и коллеге по фракции Дмитрию Добкину.
    Канал editor GORDON на Youtube

    Народному депутату от Оппозиционного блока Дмитрию Добкину некомфортно в Верховной Раде. Об этом народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин заявил в эфире авторской программы Дмитрия Гордона "ГОРДОН" на телеканале "112 Украина", отвечая на вопрос, принимает ли его брат наркотики.

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    "Он в силу своего характера очень некомфортно чувствует себя в Верховной Раде. И я себя там некомфортно чувствую. Там очень сложная энергетика, именно под куполом. И это с 2004 года. Я вот говорю, что Киев не годится для столицы. Я не знаю, что на этом месте было. Может, кладбище, может, болото какое, может, стадо мамонтов умерло", – сказал Добкин.

    По словам Добкина, в парламенте у него самого "начинают слезиться глаза" и "как бы давление повышается".

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