Добкин: Генпрокуратура срочно собирает материалы на новое дело

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Народный депутат Михаил Добкин заявил, что по поручению Генпрокуратуры сотрудники главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области ищут новые поводы для возбуждения уголовного дела против него.

Читайте также: Дорогие наши депутаты: миллионные зарплаты и отпускные

"Они на этом не остановились. Понимая, что там у них нет перспектив, а просто реализовав под горячую руку то, что попалось, для того чтобы снять неприкосновенность и посадить меня, они сейчас отрабатывают другие варианты. Сейчас бегают с намыленной шеей сотрудники харьковской областной Государственной фискальной службы, собирают какие-то листья от лопухов, ищут, где я что-то неправильно написал", — сказал Добкин в эфире канала "112 Украина".

По словам депутата, "вся эта спешка приводит к тому, что они себя документируют".

"Мне недавно попал в руки документ, согласно которому Генеральная прокуратура умудрилась в одном письме три статьи на себя в будущем собрать: и дать поручение Фискальной службе инициировать проверку, и показать, что они в незаконный способ влезли в государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов, куда они не могут влезать, если у них не было уголовного дела, и еще третье", — сказал он, не назвав третье "нарушение".

На вопрос, сядет ли он в тюрьму, Добкин ответил: "Да мне все равно".

Печерский районный суд Киева 15 июля избрал в отношении Добкина меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов). Добкин назвал размер залога необоснованно большим и заявил, что не будет вносить деньги. Однако позже залог за депутата внесли его коллеги по партии Вадим Новинский и Борис Колесников, благодаря чему Добкин остался на свободе.

Добкин подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.