Дома, авто и винный погреб. Суд арестовал имущество Добкина

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Печерский райсуд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на решение следственного судьи Галину Матийчук.

Согласно решению, досудебным расследованием установлено, что Добкин в сговоре с сообщниками путем обмана помог третьим лицам присвоить земельные участки площадью почти 78 га в Харькове. Этим он нанес ущерб местной общине на общую сумму 227 млн гривен.

На судебном заседании следователь отметил, что инкриминируемой депутату статьей Уголовного кодекса предусмотрено наказание с конфискацией имущества, а значит, на это имущество необходимо наложить арест, чтобы в дальнейшем иметь возможность исполнить эту норму.

Суд полностью удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на владения Добкина. В частности, арестованы два жилых дома общей площадью 1 136,9 кв. м, а также винный погреб общей площадью 195,4 кв. м. Кроме того, арестованы два автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска и земельный участок площадью 0,0083 га.

Печерский районный суд Киева 15 июля избрал в отношении Добкина меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов). Добкин назвал размер залога необоснованно большим и заявил, что не будет вносить деньги. Однако позже залог за депутата внесли его коллеги по партии Вадим Новинский и Борис Колесников, благодаря чему Добкин остался на свободе.

Добкин подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.