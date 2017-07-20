Переход стран бывшего СССР на латиницу отдаляет народы - глава Киргизии

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости Украина. Переход бывших советских республик на латиницу не объединяет, а отдаляет народы, заявил в четверг во время открытия международного форума Алтайской цивилизации президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

После распада СССР в Узбекистане, Туркменистане и Азербайджане осуществляется переход с кириллического алфавита на латиницу. Власти Казахстана заявили, что с 2025 года страна полностью перейдет на латиницу.

"Независимые Азербайджан, Туркменистан перешли на латиницу, Узбекистан переходит, а Казахстан тоже недавно принял решение сменить кириллицу на латинский алфавит. Разрыв с прежним алфавитом означает и разрыв с прошлым народа. Переход на латиницу не объединяет, а наоборот, отдаляет наши народы", — сказал Атамбаев.

Он отметил, что "фактически этот переход — под влиянием идей пантюркизма".

По мнению Атамбаева, переход тюркских стран СССР на кириллический алфавит "позволил им находиться в едином культурном русле не только с собой, но и всей Евразией".

Идея введения в Киргизии латинского алфавита неоднократно поднималась на разных уровнях с момента обретения страной независимости в 1991 году. Однако первый президент республики, ученый Аскар Акаев, не поддержал эту инициативу. В начале прошлого века киргизы пользовались латинской графикой, а с 1940 года полностью перешли на кириллицу. Самые известные произведения киргизской литературы, включая труды всемирно известного Чингиза Айтматова, написаны на кириллице.

Ранее сообщалось, что новый клип на песню президента Киргизии Алмазбека Атамбаева "Матери", появившийся на видеохостинге YouTube, набрал свыше 14,5 тысячи просмотров менее чем за два дня.