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    Появились кадры с места обрушения "цепочной карусели" в Киргизии

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    Аттракцион "цепочная карусель" рухнул во время работы вместе с посетителями в парке Навои в центре города Ош, несколько человек госпитализированы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе муниципалитета южной столицы Киргизии.
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    По данным пресс-службы, ЧП произошло накануне вечером. "Аттракцион "цепочная карусель" сломался во время работы, несколько человек пострадали. Сейчас идет расследование происшествия", — сказали в мэрии.

    Как сообщают СМИ Киргизии, в момент обрушения конструкции на карусели находились около десятка посетителей, в том числе дети. По данным киргизского агентства "АКИпресс", "с различными травмами в больницу были госпитализированы шесть человек, состояние одной из пострадавших, женщины 1980 года рождения, оценивается как тяжелое".

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    В конце 2016 года четыре человека погибли во время ЧП на одном из аттракционов в детском тематическом парке в Австралии. Инцидент произошел в парке Dreamworld, который расположен на побережье штата Квинсленд. Люди получили тяжелые травмы во время катания на аттракционе Thunder River Rapids, который представляет из себя скоростной спуск на круглых плотах по специально построенному каналу.

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