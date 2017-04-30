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    В Киргизии на месте схода оползня найдены тела двух детей - МЧС

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    Работы на месте трагедии продолжаются, в них задействованы около полутысячи человек. Воскресенье объявлено в Киргизии днем траура по погибшим.
    Оползень в Киргизии
    turmush.kg

    КИЕВ, 30 апр – РИА Новости Украина. В Узгенском районе Киргизии, где ранее сошел мощный оползень, найдены тела двух детей, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель пресс-службы МЧС республики Нурбек Абдраимов.

    Оползень в Киргизии
    Канал "Телеканал Хабар 24 " в Youtube
    Появилось видео смертельного оползня в Киргизии

    "В ходе поисково-спасательных работ найдены тела двух девочек, 2005 и 2015 годов рождения" — сказал собеседник агентства.

    По его словам, работы на месте трагедии продолжаются, в них задействованы около полутысячи человек.

    Ранее в МЧС отметили, что проведение поисково-спасательных работ на месте схода оползня, затруднены плохой погодой, ночью в районе резко похолодало и выпал снег, а утром в воскресенье снег сменился проливным дождем с градом.

    Воскресенье объявлено в Киргизии днем траура по погибшим.

    Мощный оползень обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в котором проживали около 1,3 тыс человек в субботу около 7 часов утра. По предварительным данным погибшими считаются члены 6 семей, всего 24 человека из которых 9 детей до 14 лет. 

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