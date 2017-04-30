В Киргизии на месте схода оползня найдены тела двух детей - МЧС

КИЕВ, 30 апр – РИА Новости Украина. В Узгенском районе Киргизии, где ранее сошел мощный оползень, найдены тела двух детей, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель пресс-службы МЧС республики Нурбек Абдраимов.

"В ходе поисково-спасательных работ найдены тела двух девочек, 2005 и 2015 годов рождения" — сказал собеседник агентства.

По его словам, работы на месте трагедии продолжаются, в них задействованы около полутысячи человек.

Ранее в МЧС отметили, что проведение поисково-спасательных работ на месте схода оползня, затруднены плохой погодой, ночью в районе резко похолодало и выпал снег, а утром в воскресенье снег сменился проливным дождем с градом.

Воскресенье объявлено в Киргизии днем траура по погибшим.

Мощный оползень обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в котором проживали около 1,3 тыс человек в субботу около 7 часов утра. По предварительным данным погибшими считаются члены 6 семей, всего 24 человека из которых 9 детей до 14 лет.