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    Киев

    В Киеве задержали журналистку из Казахстана

    (обновлено: )15

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Казахстанскую журналистку и общественного деятеля Жанару Ахмет задержали в Киеве, сообщил Hromadske ее адвокат Владислав Грищенко.

    По его словам, Ахмет задержали из-за того, что она находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу властей Казахстана. С марта она живет в столице Украины с девятилетним сыном в ожидании политического убежища.

    "21 октября около 18 часов в квартире Жанары Ахмет выключили свет, когда она вышла в коридор посмотреть, что произошло (потому что во всем доме свет был), к ней подошли двое людей в штатском. Они назвались сотрудниками украинской полиции, при этом документы не предъявили", — заявил Грищенко.

    Ахмет смогла вызвать охрану жилого комплекса и потребовала вызвать полицию. После прибытия правоохранителей, люди в штатском скрылись.

    "Прибывшим сотрудникам Нацполиции поступила информация, что якобы по этому адресу живет человек, который скрывается от правоохранительных органов Казахстана и находится в международном розыске по линии Интерпола", — сообщил защитник.

    В понедельник, 23 октября, суд должен решить, арестововывать ли ее в рамках соответствующей процедуры.

    В Казахстане в отношении Ахмет открыто несколько дел, сама они считает их политически мотивированными.

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