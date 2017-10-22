В Киеве задержали журналистку из Казахстана

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Казахстанскую журналистку и общественного деятеля Жанару Ахмет задержали в Киеве, сообщил Hromadske ее адвокат Владислав Грищенко.

По его словам, Ахмет задержали из-за того, что она находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу властей Казахстана. С марта она живет в столице Украины с девятилетним сыном в ожидании политического убежища.

"21 октября около 18 часов в квартире Жанары Ахмет выключили свет, когда она вышла в коридор посмотреть, что произошло (потому что во всем доме свет был), к ней подошли двое людей в штатском. Они назвались сотрудниками украинской полиции, при этом документы не предъявили", — заявил Грищенко.

Ахмет смогла вызвать охрану жилого комплекса и потребовала вызвать полицию. После прибытия правоохранителей, люди в штатском скрылись.

"Прибывшим сотрудникам Нацполиции поступила информация, что якобы по этому адресу живет человек, который скрывается от правоохранительных органов Казахстана и находится в международном розыске по линии Интерпола", — сообщил защитник.

В понедельник, 23 октября, суд должен решить, арестововывать ли ее в рамках соответствующей процедуры.

В Казахстане в отношении Ахмет открыто несколько дел, сама они считает их политически мотивированными.