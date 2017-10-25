Иракский Курдистан готов заморозить результаты референдума о независимости

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь, начать диалог и со своей стороны выразило готовность заморозить результаты референдума, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Курдистана.

"Для выполнения наших обязательств по отношению к народу Курдистана и Ирака мы предлагаем следующее иракскому правительству, иракскому и мировому общественному мнению: 1) немедленное прекращение огня и приостановку всех военных операций в Курдистане, 2) заморозить результаты референдума, проведенного в Иракском Курдистане, 3) начать открытый диалог между региональным правительством Курдистана и федеральным правительством Ирака на основе конституции", — говорится в заявлении.

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Как отмечается в заявлении, атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, "нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию".

"Конечно, продолжающееся сражение не ведет к победе ни одну из сторон, но это приведет страну к беспорядку и хаосу, затрагивая все аспекты жизни", — говорится в заявлении.

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Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.