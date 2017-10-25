наверх
25.10.201703:38
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Иракский Курдистан готов заморозить результаты референдума о независимости

    (обновлено: )1401
    Правительство Иракского Курдистана отмечает, что атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга "нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию".
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь, начать диалог и со своей стороны выразило готовность заморозить результаты референдума, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Курдистана.

    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Иракский Курдистан: референдум о независимости

    "Для выполнения наших обязательств по отношению к народу Курдистана и Ирака мы предлагаем следующее иракскому правительству, иракскому и мировому общественному мнению: 1) немедленное прекращение огня и приостановку всех военных операций в Курдистане, 2) заморозить результаты референдума, проведенного в Иракском Курдистане, 3) начать открытый диалог между региональным правительством Курдистана и федеральным правительством Ирака на основе конституции", — говорится в заявлении.

    Читайте также: Венето и Ломбардия: итальянские сепаратисты сделали первый шаг 

    Как отмечается в заявлении, атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, "нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию".

    "Конечно, продолжающееся сражение не ведет к победе ни одну из сторон, но это приведет страну к беспорядку и хаосу, затрагивая все аспекты жизни", — говорится в заявлении.

    Читайте также — Мировые СМИ: смерть главного плейбоя планеты, скандал с Иракским Курдистаном

    Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    ДТП в Харькове в 2008 году, когда погибли шесть человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Егор Соболев. Архивное фото
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Протесты в Каталонии
    Евросепаратизм: Каталония, Венето, Ломбардия. Кто дальше?