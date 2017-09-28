Мировые СМИ: смерть главного плейбоя планеты, скандал с Иракским Курдистаном

VALERIE MACON / AFP

РИА Новости Украина

Совместная лунная станция РФ и США

Космические агентства России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны. Об этом пишут многие мировые СМИ.

"Россия и США договорились о кооперации в проекте под руководством NASA по созданию первой лунной космической станции, которая станет частью проекта по исследованию дальнего космоса и отправке человека на Марс", — пишет газета Telegraph.

"Совместное заявление, сделанное в среду в ходе космической конференции в Австралии, содержало лишь сообщение о готовности сторон к финансированию, информации о конкретных инженерных особенностях предоставлено не было", — отмечает Wall Street Journal, обращая внимание на то, что соглашение было заключено, "несмотря на крайне напряженные отношения между Вашингтоном и Москвой".

Как пишет издание, в последние месяцы некоторые российские чиновники заявляли, что РФ может предпочесть построить "замену космической станции" самостоятельно, однако по мнению американских экспертов, Россия не располагает необходимыми финансовыми средствами, чтобы соперничать с проектами NASA по исследованию космоса.

Сообщается, что ряд американских компаний, включая Boeing Co. и Lockheed Martin, получили заказ на разработку плана строительства станции. Немецкая Zeit пишет, что Deep Space Gateway – это проект, который обсуждается более года. Газета поясняет, что станция будет находиться на орбите Луны и подобно МКС укомплектовываться экипажем, однако постоянного присутствие там людей требовать не будет. На станции космонавты смогут вести подготовку к посадке на поверхность Луны и к полетам в дальний космос.

Иракский Курдистан проголосовал за независимость

Некоторые зарубежные издания в четверг продолжают публиковать новости о прошедшем в понедельник референдуме в Иракском Курдистане, по предварительным результатам которого "более 92% избирателей сделали выбор в пользу независимости".

Как отмечает газета Guardian, итоги демонстрируют "тотальную поддержку предложения по отделению региона от Багдада, вызвавшую угрозу воздушной и земной блокады, которую могут ввести уже в пятницу". Центральное правительство Ирака в ответ на проведение референдума пригрозило направить в регион военнослужащих, взять под контроль нефтяные месторождения, а также принять меры по прекращению международного воздушного сообщения. Президент Турции Тайип Эрдоган также пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана.

Как отмечает газета New York Times, "представители курдов планировали направить в среду делегацию в Багдад для обсуждения проблемы, но это предложение было отклонено". Окончательные результаты, как ожидается, власти региона опубликуют в четверг.

"Критики референдума говорят, что в отсутствии механизма продвижения независимости проведенное голосование больше похоже на социологический опрос, который можно использовать для получения статуса государства только при масштабном международном участии", — заключает Guardian.

Ракеты для Мэттиса и Столтенберга

Боевики произвели ракетный обстрел аэропорта в столице Афганистана, целью которого был министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщают мировые СМИ. Газета Hill обращает внимание на то, что необъявленный визит главы Пентагона в Кабул стал первым после оглашения президентом США Дональдом Трампом новой стратегии по Афганистану.

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"Талибан" и "Исламское государство" сделали конкурирующие заявления об ответственности за атаку на аэропорт в момент, когда Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг встретились с президентом Афганистана Ашрафом Гани и другими афганскими лидерами в серьезно укрепленном президентском дворце в милях (от аэропорта — ред.)", — пишет Washington Post. В результате ответного авиаудара американских ВВС пострадали мирные жители.

"Техническая неисправность ракеты привела к нескольким пострадавшим среди мирных жителей в ходе контратаки в среду", — сообщает Los Angeles Times.

По данным СМИ, власти Афганистана приняли решение временно закрыть аэропорт. Как отмечает Washington Post, обстрел аэропорта боевиками произошел в годовщину захвата Кабула талибами в 1996 году.

Умер основатель Playboy

Зарубежные СМИ в четверг пишут о кончине основателя всемирно известного мужского журнала Playboy Хью Хефнера. Американский издатель по прозвищу Хеф, и после 80 лет появлявшийся на публике в окружении молодых красивых женщин, ушел из жизни на 92-м году в своем доме. Как заявил представитель Playboy Enterprises журналу People, Хефнер скончался "от естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких". По его словам, Хефнер "представил миру журнал Playboy и превратил компанию в одну из самых узнаваемых мировых брэндов в истории". Первый номер издания вышел в свет в декабре 1953 года.

"Хефнер как человек и бренд Playboy были неразделимы. Оба продвигали себя как эмблема сексуальной революции, побег от американского самодовольства и масштабной социальной нетерпимости. Обоих высмеивали на протяжении многих лет, называя вульгарными, инфантильными, эксплуатирующими и анахроничными", — пишет газета New York Times.

Как отмечает газета Guardian, когда в 1992 году Хефнера спросили, чем он больше всего гордится, среди своих заслуг он назвал то, что благодаря ему изменилось отношение к добрачным половым отношениям.

"Его сравнивали с Джеем Гэтсби, гражданином Кейном и Уолтом Диснеем, но Хефнер сделал себя сам. Он постоянно отождествлял свою жизнь с романтическим фильмом, главную роль в котором исполняет нестареющий эстет в шелковой пижаме и смокинге, устраивающий бесконечные вечеринки для знаменитых и обворожительных людей", — заключает New York Times.

За свою жизнь Хефнер был женат три раза, последний раз он вступил в брак в 2012 году.